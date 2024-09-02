〈家登展望〉結盟伺服器大廠技鋼 發展雙相浸沒式冷卻技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-02 13:06

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家登 (3680-TW) 董事長邱銘乾今 (2) 日指出，日前處分家崎持股給技嘉旗下技鋼，持股比 20%，將為其代工單相浸沒式伺服器機櫃，同時發展自家雙相浸沒式技術，雙方合作共同揮軍全球 AI 伺服器市場。

家登此次以每股新台幣 30 元、處分 7000 張家崎股票給予技鋼，未來技鋼持股比將達 20%，自家持股比例將降至 55.28%，仍具有控制權，剩餘為員工認股，透過依循家碩的成功模式，期望與員工共享成長果實驅動公司成長。

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家崎積極發展浸沒式冷卻 (Immersion Cooling) 技術，邱銘乾指出，相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有效地應對高強度計算及運作需求。