家登8月營收寫今年次高 全年戰新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 16:42

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家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 8 月營收 6.46 億元，月增 1.2%，年增 45%，累計前 8 月營收 44.6 億元，年增 38%，家登指出，此次在 SEMICON 展示全方位載具解決方案動能，引領下半年旺季營運續強，預期在光罩載具、晶圓載具、CoWoS 3D 封裝以及浸沒式冷卻需求助攻，全年集團營收將挑戰新高。

家登說，2024 年全球地緣政治、貿易市場持續動盪，更加劇 AI 浪潮的勢不可擋，家登在半導體供應鏈中扮演不可或缺的角色，也將延續至未來 AI 的策略布局。

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家登透過本土供應鏈聯盟布局，建構 AI 產業生態系 (Ecosystem)，以整合取代競爭，共同服務大客戶，健全本土在地供應鏈韌性。

家登結合聯盟資源提供先進封裝完整解決方案，鎖定先進封裝商機，與全球客戶偕同開發提供 CoWoS 各製程產品，包括 CoW 使用的 Frame FOUP、WoS 段的 Panel FOUP 及堆疊完成後使用的 Full Panel Shipper，全方位的投入 CoWoS 解決方案並大量送樣客戶驗證中，取得美國、台灣和日本客戶實績，預期 2025 放量出貨，迎接下個爆發成長的關鍵里程碑。

家登子公司家崎科技也進軍 AI 伺服器散熱解決方案，主要產品為雙相浸沒式冷卻機櫃，用於晶圓廠和封測廠，透過與技鋼合作，在技術上相輔相成，共創雙贏。

台灣擁有全球相當完整的先進冷卻散熱技術生態系，約 90% 以上的資料中心伺服器由總部位於台灣的廠商供貨，家崎與夥伴廠商合作開發，共同服務 AI 市場，不只能滿足客戶需求，更能為 ESG 盡一份心力，協助整體供應鏈有效節能減碳。