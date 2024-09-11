多重資產基金十強出列 4檔今年來報酬超過2成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 11:39

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近日投資人關心的，是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久？當盤勢快速變動時，該避險還是該加碼股票，讓人難以抉擇。理財達人建議直接找專業的來，利用多重資產基金輕鬆進行資產配置，優秀的經理人可以機動調整投資組合，幫投資人趨吉避凶，面對金融市場像雲霄飛車的走勢，也能安心睡好覺。

因應投資人資產配置需求，近年投信積極發行多重資產基金，據晨星統計至 8/31，境內多重資產基金已從 2 年前的 45 檔快速成長至 63 檔。

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檢視短期績效，多重資產基金近半年報酬率平均為 5.99%，前十強有六檔的績效在一成以上，分別為合庫全球醫療照護產業多重資產、統一全球動態多重資產、凱基實質收息多重資產、聯邦高息策略多重資產、富達智慧醫療多重資產及群益優化收益成長多重資產。

理財達人指出，投資多重資產基金大部分為長期資產配置，因此要選擇短中長期表現都亮眼的基金，在近半年績效十強中，更有四檔基金今年來報酬率超過二成。

其中，統一全球動態多重資產基金績效達到 29.37%，不但勝過加權指數，也領先同類平均，這檔基金的二年及五年報酬率，分別提高至 45.09% 和 59.21%，為同類型基金報酬率平均值的兩倍以上。

法人表示，多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及 ETF 等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。