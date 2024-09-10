股市震盪下... 5檔高股息ETF下有撐 這檔績效仍打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 10:26

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台股近來上沖下洗，統計 9 月以來 6 個交易日，大盤只有 1 天收紅，陷入盤整格局，若能避開下跌風險的投資標的，將更有機會幫助投資人挺過 9 月震盪。總計今年以來，台股有 6 個月呈現上漲，相對有股息提供下檔風險保護的高股息 ETF，22 檔中有 5 檔上漲的月數跟大盤一樣多。

觀察這 5 檔績優高股息 ETF，其中又以凱基優選高股息 30(00915-TW) 表現最為突出，以 20.11% 的含息總報酬，成為今年以來前 9 月績效唯一打敗台股大盤者，第二名則為元大台灣高息低波 (00713-TW)，今年來含息報酬也有 14.38%。

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市場法人表示，在美國經濟景氣與降息變數底定之前，預期台股 9 月仍會持續受美股牽動震盪，相對要更看重投資標的抵抗下跌風險的能力，長期表現能不能打敗或是跟台股大盤相匹敵，就是重點觀察指標。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷指出，今年前 8 月，以成長股與大型股表現較優，但 8 月以來卻換成高品質、成長與小型股表現較佳，顯示類股出現輪動，加上從 8 月數字來看，台股企業獲利成長持續趨緩，選股能夠掌握類股輪動、兼顧股價動能與配息表現的 ETF，在這種盤勢下將相對有機會持盈保泰。