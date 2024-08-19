御嵿跨足高端餐飲 拿下海峽會經營權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 10:33

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國內連鎖宴會業者御嵿 (3522-TW) 公告透過老股轉讓方式，以 3500 萬元取得海峽會美食 43.75% 股權，連同先前通過子公司晶宴生活創意取得的股權，合計握有海峽會 62.5% 股權，並拿下 4 席董事，海峽會成為旗下可控制子公司，並正式自 8 月中旬起併入集團營運版圖。

御嵿表示，海峽會在過去蔡辰男會長的帶領下冠蓋雲集，唯近年面對市場潮流改變，遇上營運逆風，幾經考慮後，蔡辰男決定將海峽會交棒給下一代合適的經營方，但繼續在海峽會中擔任董事，而御嵿則透過海峽會股權投資，正式跨入高端餐飲服務。

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海峽會自 2013 年成立，設有 25 間包廂，多年來滿足兩岸商界層峰，宴客社交、會談、養生等全方位需求，目前擁有超過 2000 名會員，主要包括政商名流、國際商務人士、知名藝人等。

御嵿規劃，取得海峽會營運控制權後，除了將客戶群延伸至金字塔頂端的消費族群外，也可為客戶提供更多元的高端服務。