「馬」力夯！兆豐保險推超馬綠色賽事 提醒上路前保好保滿「雙重」保障

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 10:36

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兆豐保險日前舉辦一場綠色賽事，除導入節能減碳之綠色理念，落實環境永續之企業理念。並替主辦單位規劃公共意外責任保險，協助跑者投保特定活動綜合保險，分散運動賽事潛藏之風險。

兆豐保險與中華民國超級馬拉松運動協會 (下稱超馬協會) 合作，舉辦棲蘭林道越野超級馬拉松賽事，來自各地的優秀跑者在兆豐保險總經理翁英豪與超馬協會理事長郭豐洲共同鳴槍下起跑。

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兆豐保險指出，本次賽事替主辦單位規劃公共意外責任保險，亦鼓勵跑者投保特定活動綜合保險，分散運動賽事潛藏之風險；此外，本次賽事除導入節能減碳之綠色理念，落實環境永續之企業理念，該公司推廣永續理念也榮獲今年現代保險信望愛獎最佳社會責任獎優選肯定。

兆豐保險除了為主辦單位規劃公共意外責任保險，考量馬拉松屬於高強度運動之極限運動，因此建議跑者也可自行投保特定活動綜合保險，以兆豐保險「特定活動綜合保險」為例，承保項目包含馬拉松、滑翔傘 (翼)、飛行傘、拖曳傘、高空跳傘、攀岩 / 冰、馬術、武術比賽、潛水等活動，當活動時發生中暑、熱衰竭或凍傷等意外均在承保範圍內；另外，活動途中如果發生交通意外事故也能獲得保障，參賽者可於出發前 1 小時透過網路完成「特定活動綜合保險」投保即可享有上述完整保障。