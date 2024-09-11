9月投甚麼？這兩檔高股息股 巴菲特也愛！

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-11 07:30

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在當今的投資市場中，選擇具有持久競爭優勢的公司是獲取被動收入的關鍵。

沃倫 · 巴菲特，自 1965 年接管波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 公司以來，憑藉其卓越的資本配置技巧，將該公司的股價推升了驚人的 4384748%（截至 2023 年底）。巴菲特以其長期投資策略而聞名，專注於那些在合理估值下，能夠提供穩定回報的企業。

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以下是巴菲特投資組合中兩家值得關注的高股息股，這些公司不僅在過去表現出色，未來也有望持續增長。

可口可樂是一個具有強大品牌影響力的公司，自半個世紀以來，其股息持續增長，體現了巴菲特對於穩定回報的追求。儘管北美市場面臨挑戰，但該公司在拉丁美洲和亞太地區的銷量穩步增長，顯示出其在國際市場的潛力。最近的數據顯示，該公司調整後營收年增 15%，主要得益於價格調漲，表明品牌需求的穩健。

可口可樂的管理層預測，飲料行業仍具吸引力，且公司有能力持續增加股息。該公司已連續 62 年提高股息，目前的股息收益率為 2.7%，顯著高於標普 500 指數的 1.3%。這一高收益率可能表明可口可樂的股價被低估，符合巴菲特的長期投資策略。

巴菲特對於市場主導企業的偏好在 Visa 的投資中得以體現。Visa 專注於支付處理網絡，這一業務模式使其相對安全，並能提供穩定的股息增長。去年，Visa 的營收達到 340 億美元，淨利潤為 190 億美元，利潤率高達 54%，顯示出其強大的盈利能力。

目前，Visa 季度股息為每股 0.52 美元，儘管其收益率較低（約 0.7%），但公司在去年提高了 15% 的股息，並預計未來幾年其盈利將以 12% 的年化速度增長。隨著消費者通過各種支付方式進行的交易金額高達 20 萬億美元，Visa 面臨著巨大的市場機會，這也符合巴菲特對於增長潛力的重視。