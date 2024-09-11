9月投甚麼？這兩檔高股息股 巴菲特也愛！
鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-11 07:30
在當今的投資市場中，選擇具有持久競爭優勢的公司是獲取被動收入的關鍵。
沃倫 · 巴菲特，自 1965 年接管波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 公司以來，憑藉其卓越的資本配置技巧，將該公司的股價推升了驚人的 4384748%（截至 2023 年底）。巴菲特以其長期投資策略而聞名，專注於那些在合理估值下，能夠提供穩定回報的企業。
以下是巴菲特投資組合中兩家值得關注的高股息股，這些公司不僅在過去表現出色，未來也有望持續增長。
1. 可口可樂（Coca-Cola）(KO-US)
可口可樂是一個具有強大品牌影響力的公司，自半個世紀以來，其股息持續增長，體現了巴菲特對於穩定回報的追求。儘管北美市場面臨挑戰，但該公司在拉丁美洲和亞太地區的銷量穩步增長，顯示出其在國際市場的潛力。最近的數據顯示，該公司調整後營收年增 15%，主要得益於價格調漲，表明品牌需求的穩健。
可口可樂的管理層預測，飲料行業仍具吸引力，且公司有能力持續增加股息。該公司已連續 62 年提高股息，目前的股息收益率為 2.7%，顯著高於標普 500 指數的 1.3%。這一高收益率可能表明可口可樂的股價被低估，符合巴菲特的長期投資策略。
2. Visa (V-US)
巴菲特對於市場主導企業的偏好在 Visa 的投資中得以體現。Visa 專注於支付處理網絡，這一業務模式使其相對安全，並能提供穩定的股息增長。去年，Visa 的營收達到 340 億美元，淨利潤為 190 億美元，利潤率高達 54%，顯示出其強大的盈利能力。
目前，Visa 季度股息為每股 0.52 美元，儘管其收益率較低（約 0.7%），但公司在去年提高了 15% 的股息，並預計未來幾年其盈利將以 12% 的年化速度增長。隨著消費者通過各種支付方式進行的交易金額高達 20 萬億美元，Visa 面臨著巨大的市場機會，這也符合巴菲特對於增長潛力的重視。
總體而言，巴菲特的選股策略強調投資於那些具有持久競爭優勢且能提供穩定回報的企業。可口可樂和 Visa 作為其投資組合中的明星企業，無疑是長期投資者尋求穩定被動收入的理想選擇。
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