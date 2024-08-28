巴菲特再度減持美銀 分析師：投資人可考慮趁機入手

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:00

‌



「股神」巴菲特再度減持美國銀行持股，套現 9.82 億美元。分析師認為，美銀比起其他華爾街大型銀行同業鉅優勢，投資人可以考慮趁機買入。

波克夏在周二晚間提交給監管機構的文件中披露，在 8 月 23 日、26 日和 27 日賣出了美國銀行的這批股票。自 7 月中旬以來，波克夏透過一連串賣出交易減持近 13% 的美國銀行股份，總計套現 54 億美元。

‌



巴菲特對他減持股份的緣由一直保持沉默，這也意味著他削減了對這檔獲利頗豐的個股押注。波克夏仍是美國銀行的最大股東。

過去一個月，美國銀行股價下跌了約 4%，表現遜於 KBW 納斯達克銀行指數，後者同期下跌約 1.5%。

美國聯準會開始準備降息，而這將削弱許多銀行的利息收入。一旦降息，以基準利率定價的貸款為銀行帶來的利息收入就會開始減少，與此同時，存款利率的調整會慢一拍。

美國銀行也不例外。如果聯準會在年底前降息三次、每次降息 25 個基點，美國銀行預計第四季度淨利息收入將會比第二季度減少約 2.25 億美元。

不過，有一些因素可以幫助美國銀行抵消這一不利影響。

分析師認為，自去年以來，在一些投資者看來，龐大的債券投資組合一直是美國銀行的痛處，但未來隨著利率下調，這一痛處會變成潛在的相對優勢。

屆時，不僅這些低收益的舊債券可能會升值，而且每季度到期的大量證券將繼續為明年的淨利息收入帶來可觀的提升，因為到期後那些資金將以當前的收益率重新部署。

根據美國銀行的預測，上述因素，再加上汽車貸款和住房抵押貸款等固定利率貸款的持續到期，將會使該銀行第四季度淨利息收入比第二季度增加約 3 億美元，從而將抵消降息帶來的負面影響。

根據 Visible Alpha 整理的分析師預期，分析師們預計 2025 年美國銀行的淨利息收入至少可增長 5%，相比之下，預計花旗集團、摩根大通和富國銀行等大型銀行的淨利息收入增幅將要小得多，甚至可能出現下降。