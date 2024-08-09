14家金控前7月合賺4318億元創同期新高 4家賺贏去年全年
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 20:28
14 家上市金控公司 7 月獲利成績單全數揭曉，單月合計大賺約 944 億元，前 7 月合賺 4318 億元，改寫歷年同期新高紀錄，年增 43%，其中，富邦金奪下單月、累計獲利及 EPS 三冠王，國泰金、中信金分列二、三名，值得注意的是，開發金受惠壽險子公司獲利大進補，單月及累計獲利衝上第四名。《鉅亨網》彙整各家金控最新獲利情形，讓讀者透過一表快速掌握重點。
目前已有 4 家上市金控賺贏去年全年，均為壽險型金控，分別為富邦金、國泰金、開發金、新光金，主要因 7 月美元兌台幣升值 1.19%，貢獻匯兌利得，股市高檔伺機實現資本利得，以及利息及股利收入等挹注獲利，此外，台股交投熱絡，日均量逾 6400 億元，帶動證券子公司獲利表現。
觀察單 7 月稅後純益表現，金控雙雄雙雙大賺超過 200 億元，其中富邦金連續 2 個月賺逾 200 億元，中信金亦站上百億大關，開發金在子公司凱基人壽助攻下，衝上第四名，獲利約 80 億元，表現亮眼，第五名則為元大金 48 億元，兆豐金近 42 億元落居第六。
整體來說，多數金控 7 月獲利較前一月繳出亮麗成績單，僅 3 家獲利遜於 6 月，分別為新光金、台新金、國票金。
至於前 7 月累計稅後純益方面，富邦金一舉衝破千億天花板，達 1078 億元，創下歷年同期新高，國泰金以 931 億元緊追在後，雙雄獲利年成長皆達 9 成，第三名仍為中信金 480 億元，寫下同期新高紀錄，值得注意的是，開發金再以 250 億元直接躍居第四名，兆豐金、新光金分列第五、六名。
比較 14 家金控前 7 月 EPS 表現，富邦金站上 8 元，奪下每股獲利王寶座，國泰金衝上 6.07 元居次，第三為中信金 2.41 元，另有 7 家金控每股純益在 1 元之上。
4 家公股金控中，兆豐金單月獲利 41.9 億元，累計稅後純益 245.88 億元，EPS 1.71 元，皆居第一，為公股金控獲利三冠王，第二名為第一金，第三、四名分別為華南金、合庫金。4 家 7 月獲利皆較前一月成長，比較累計獲利年成長率，兆豐金前 7 月年增 11.3%，維持雙位數成長。
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