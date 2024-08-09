14家金控前7月合賺4318億元創同期新高 4家賺贏去年全年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 20:28

‌



14 家上市金控公司 7 月獲利成績單全數揭曉，單月合計大賺約 944 億元，前 7 月合賺 4318 億元，改寫歷年同期新高紀錄，年增 43%，其中，富邦金奪下單月、累計獲利及 EPS 三冠王，國泰金、中信金分列二、三名，值得注意的是，開發金受惠壽險子公司獲利大進補，單月及累計獲利衝上第四名。《鉅亨網》彙整各家金控最新獲利情形，讓讀者透過一表快速掌握重點。

‌



目前已有 4 家上市金控賺贏去年全年，均為壽險型金控，分別為富邦金、國泰金、開發金、新光金，主要因 7 月美元兌台幣升值 1.19%，貢獻匯兌利得，股市高檔伺機實現資本利得，以及利息及股利收入等挹注獲利，此外，台股交投熱絡，日均量逾 6400 億元，帶動證券子公司獲利表現。

觀察單 7 月稅後純益表現，金控雙雄雙雙大賺超過 200 億元，其中富邦金連續 2 個月賺逾 200 億元，中信金亦站上百億大關，開發金在子公司凱基人壽助攻下，衝上第四名，獲利約 80 億元，表現亮眼，第五名則為元大金 48 億元，兆豐金近 42 億元落居第六。

整體來說，多數金控 7 月獲利較前一月繳出亮麗成績單，僅 3 家獲利遜於 6 月，分別為新光金、台新金、國票金。

至於前 7 月累計稅後純益方面，富邦金一舉衝破千億天花板，達 1078 億元，創下歷年同期新高，國泰金以 931 億元緊追在後，雙雄獲利年成長皆達 9 成，第三名仍為中信金 480 億元，寫下同期新高紀錄，值得注意的是，開發金再以 250 億元直接躍居第四名，兆豐金、新光金分列第五、六名。

比較 14 家金控前 7 月 EPS 表現，富邦金站上 8 元，奪下每股獲利王寶座，國泰金衝上 6.07 元居次，第三為中信金 2.41 元，另有 7 家金控每股純益在 1 元之上。