〈電信三雄財報〉中華電前8月坐穩雙冠王 每股賺3.25元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 19:05

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電信三雄今 (10) 日公告 8 月營收，中華電信 (2412-TW) 前 8 月再度坐穩雙冠王，營收 1451.9 億元，稅後純益 252 億元，每股純益 3.25 元，高於台灣大 (3045-TW) 的 3.04 元，以及遠傳 (4904-TW) 的 2.25 元。

中華電

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中華電 8 月營收 183.6 億元，月增 3.3%，年增 4.1%； EBITDA 71.3 億元，月增 1.6%，年減 1.1%；稅後純益 30.6 億元，月增 4.4%，年減 0.6%，每股純益 0.4 元。累計今年 1 至 8 月營收 1451.9 億元，年增 1.6%； EBITDA 578 億元，年減 1.6%；稅後純益 252 億元，年減 2.3%，每股純益 3.25 元。

中華電信表示，8 月整體合併營收創近 7 年同期新高，除了因整體 ICT 營收受 IDC、雲端及整合專標案營收成長動能強勁使年增率達雙位數外，核心業務亦表現亮眼。

台灣大

台灣大 8 月營收 158.2 億元，月增 2.3%，年增 8.7%； EBITDA 35.6 億元，月增 1.4 %，年增 20.7%；稅後純益 11.5 億元，月減 37.5%，年增 9.5%，每股純益 0.38 元。累計今年 1 至 8 月營收 1273.1 億元，年增 10.3%；EBITDA 282.5 億元，年增 20.2%；稅後純益 91.9 億元，年增 17.7%，每股純益 3.04 元。

台灣大哥大財務長張家麒表示，台灣大已於 9 月初順利完成與台灣之星的基地台整併，以及 900 MHz 頻段之縮頻作業，並向數位發展部申請繳回 5MHzx2 的頻譜。

遠傳

遠傳 8 月營收 77.23 億元，月減 2.2%，年增 3.7%； EBITDA 30.67 億元，月增 2.4%，年增 13.7%；稅後純益 10.44 億元，月增 1.4%，年增 11.5%，每股純益 0.29 元。累計今年 1 至 8 月營收 663.34 億元，年增 13.1%；EBITDA 238.91 億元，年增 12.6%；稅後純益 81.03 億元，年增 9.4%，每股純益 2.25 元。