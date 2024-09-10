匯損衝擊單月獲利 國泰金前8月仍賺984億元續創歷史次高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 17:20

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國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布 8 月稅後純益 52.6 億元，累計稅後純益 983.5 億元，年增 80%，EPS 達 6.44 元，累計稅後純益及 EPS 皆創同期歷史次高紀錄。子公司國泰人壽單月避險成本較高因而影響獲利，但累計稅後純益仍創歷史次高，其他子公司核心業務動能強健，包括國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。

國泰人壽 8 月稅後純益 12.2 億元，累計稅後純益 663.1 億元。8 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 114 億元及 38 億元。

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國壽表示，8 月美國就業及通膨數據持續降溫，且 Fed 於全球央行年會再釋降息訊號，致美元及美債利率明顯回落；同時隨投資人對經濟衰退的擔憂升溫，令股市波動加劇。國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位，惟本月因台幣兌美元單月升值 2.81%，壓抑獲利表現。

此外，截至 8 月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額逾 400 億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理彈性。在資本方面，8 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。

另外，國壽於 8 月底透過全資持有的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 於國外發行 15 年期首 10 年不可贖回之 3.2 億美元次順位公司債，不僅初級市場投資人反應甚佳，創下逾 10 倍超額認購，次級市場交投亦相當熱絡，有助於進一步拓展海外籌資管道並強化清償能力。

國泰世華銀行 8 月稅後純益 34.6 億元，累計稅後純益 275.4 億元，年成長 19%。今年以來，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入呈雙位數成長；財富管理各項商品銷售動能上升，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入持續表現亮眼。截至 8 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1290%，資產品質維持穩健。