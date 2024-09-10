阿里巴巴被納入「港股通」早盤股價應聲大漲5.2%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-10 10:26

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據《彭博》報導，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 周二（10 日）早盤股價大漲 5.2％，寫下 8 月 16 日以來最大漲幅，利多是阿里巴巴被納入「港股通」，首度允許大陸投資人投資阿里巴巴。

中國上交所和深交所周一晚間發布公告，宣布調整「港股通」標的證券名單，阿里巴巴正式被納入「港股通」，周二生效，這意味著「南向資金」周二起可透過「港股通」買進阿里巴巴。

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從香港流向大陸的是「北向資金」，從大陸流向香港的就稱為「南向資金」。

據《中國經濟網》報導，此次「港股通」標的名單調整，阿里巴巴、順豐同城、知行汽車科技等 33 檔股票被調入，寶龍地產、世茂集團、遠洋集團等 33 檔股票被調出。

《彭博》指出，明年阿里巴巴可望吸引 200 億美元的銀彈，且大陸投資人的持股比率可能會超過 10%。

9 月 4 日，恒生指數新增港股通指數快速納入規則，從第二上市轉換為主要或雙重主要上市而符合南向互聯互通交易資格的證券，若收市總市值在現有成分股中排名前 10，將於下次月度常規調整中被納入指數。

本月 28 日完成在紐交所、港交所雙重主要上市的阿里巴巴，成為新規則的首例受益者。

數據顯示，2019 年阿里巴巴在香港第二上市以來，大部分公眾流通股已轉倉到香港，在市值和交易量方面，阿里巴巴一直位居港股前三名，主要上市水到渠成。

機構均看好阿里巴巴被納入「港股通」的前景。大摩指出，從長期來看，「南向資金」持股比重可能會穩定超過 10%。高盛預計，「南向資金」將為阿里巴巴帶來 150 億至 160 億美元的潛在資金流入。