失業勞工免愁學費！子女就學補助最高補助24000元 10/11前開放申請

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 17:43

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為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部今 (10) 日表示，113 學年度第 1 學期失業勞工子女就學補助，即日開始受理至 10 月 11 日截止申請，公立高中職子女每學期每名補助 4,000 元，私立高中職子女每名補助 6,000 元，公立大專校院子女每名補助 1 萬 3,600 元，私立大專校院子女每名補助 2 萬 4,000 元。

勞動部表示，申請本學期失業勞工子女就學補助者之非自願離職失業勞工，須符合下列之申請資格：

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1. 非自願離職失業勞工，至申請截止日止 (113 年 10 月 11 日)，失業期間達 1 個月以上（即 113 年 9 月 11 日以前失業），並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

2. 或為非自願離職失業勞工於申請截止日 (113 年 10 月 11 日) 已就業，但在前一年內 (即 112 年 10 月 11 日至 113 年 10 月 10 日) 經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且前一年內 (即 112 年 10 月 11 日至 113 年 10 月 10 日) 就業期間未過 3 個月者，仍可提出申請。

除上述條件之一外，申請人及其配偶 112 年度綜合所得總額須在新臺幣 (下同)148 萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人於 113 年 10 月 11 日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施 (方案)。

勞動部說明，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助 4,000 元，私立高中職子女每名補助 6,000 元，公立大專校院子女每名補助 1 萬 3,600 元，私立大專校院子女每名補助 2 萬 4,000 元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有 2 人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給 2 成。以同時有 2 個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得 2 萬 4,000 元外，每人另加給 2 成 4,800 元的補助，一人為 2 萬 8,800 元，2 名子女合計為 5 萬 7,600 元。

勞動部特別提醒，申請人之子女就讀私立大專校院者，教育部自 112 學年度第 2 學期起實施「定額減免私立大專學生學雜費差額 1 學期 1.75 萬元 (3.5 萬元 / 年)」，若同時符合本項補助資格者，應擇一請領。若子女就讀高中職，已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定免學費者或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

勞動部進一步表示，為加強落實簡政便民，自 113 學年度第 1 學期 (113 年 9 月) 起，線上申請方式除原有以自然人憑證提出申請外，可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請。另以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過 My Data 平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

又為增加民眾即時取得補助訊息，自本學期開始，除寄送紙本申請資料予前一學期符合資格者，新增以簡訊方式主動提醒；另申請人之申請文件如需補件及於寄送審核結果通知時，除原有紙本外，並同時以簡訊通知，使申請人能即時接收重要訊息。