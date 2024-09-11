巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-11 11:28

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中國國台辦周三（11 日）舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問，針對巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗一事，他表示，希望長榮集團秉持民族大義，堅持「九二共識」，反對「台獨」。

據《環球網》報導，記者周三提問，巴黎長榮桂冠酒店在奧運會期間拒掛五星紅旗，引發小粉紅氣炸出征。上海長榮集團發布聲明後，長榮集團再發表聲明，表示堅持「九二共識」，反對「台獨」，國台辦對此有何評論？

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陳斌華說，希望長榮集團秉持民族大義，站穩立場，堅持「九二共識」，反對「台獨」，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

他強調，歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度一貫，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人，在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

記者周三也提問，大陸宣布恢復台灣文旦柚輸入，我陸委會稱，此舉是把經貿當成「統戰工具」，大陸「先卡住、再施惠」的做法，無助於兩岸農漁產業發展及良性互動。