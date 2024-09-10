〈台幣〉美元指數續彈升 台幣再貶8.3分收32.173元

台股 加權指數 今 (10) 日陷入震盪整理，下跌 80.36 點至 21064.08 點，匯市也同樣走弱，終場收在 32.173 元，貶值 8.3 分，台北外匯經紀公司成交值則收斂至 15.57 億美元。

‌



統一投顧分析，美國 8 月新增非農就業由 8.9 萬人升至 14.2 萬人，不如預期的 16.5 萬人，失業率由 4.3% 降至 4.2%，符合預期， 本周重要數據與事件須留意，今日有美國總統候選人電視辯論會，隨後有 11 日公布物價、13 日公布 9 月密大消費者信心。