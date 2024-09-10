〈台幣〉美元指數續彈升 台幣再貶8.3分收32.173元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-10 16:45
台股加權指數今 (10) 日陷入震盪整理，下跌 80.36 點至 21064.08 點，匯市也同樣走弱，終場收在 32.173 元，貶值 8.3 分，台北外匯經紀公司成交值則收斂至 15.57 億美元。
新台幣今日以 32.09 元、平盤開出後，全日處貶值態勢，午盤後貶幅更擴大，最低來到 32.218 元，貶值 1.28 角，終場收在 32.173 元，貶值 8.3 分。
由於美元指數續反彈 0.54%，主要亞幣偏弱整理，日元、韓元續貶 0.3% 上下，新台幣貶 0.26%，人民幣小貶 0.1%，星元和港幣處平盤附近震盪。
統一投顧分析，美國 8 月新增非農就業由 8.9 萬人升至 14.2 萬人，不如預期的 16.5 萬人，失業率由 4.3% 降至 4.2%，符合預期， 本周重要數據與事件須留意，今日有美國總統候選人電視辯論會，隨後有 11 日公布物價、13 日公布 9 月密大消費者信心。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇