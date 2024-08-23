〈國泰金法說〉上半年台股投報率16% 股票未實現餘額逾1200億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 19:02

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國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開第二季法說會，旗下國泰人壽國內、外股票上半年投報率分別達 16%、14%，相當亮眼，截至第 2 季底，股票金融資產未實現餘額超過 1200 億元，國壽執行副總林昭廷表示，上半年實現資本利得主要是進行汰弱留強，下半年股票市場波動較大，會尋找適當時機進場布局。

國泰金財務長陳晏如簡報時指出，國泰人壽上半年避險後投資收益率達 4.28%，投資績效良好，國壽上半年的總投資金額接近 8 兆元、達 7 兆 9370 億元。

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在投資配置上，國內股票投資部位 5470 億元，占比 6.9%，投報率 16.4%；國外股票 4290 億元，占比 5.4%，投報率 14.5%。截至第 2 季底，國內外股票金融資產未實現餘額超過 1200 億元。

債券方面，國內債券投資部位 6360 億元，占比 8%，投報率 5.1%，國外債券 4 兆 8860 億元，占比達 61.6%，投報率 3.8%。

林昭廷表示，今年第 1 季，國內外股票金融資產未實現餘額超過 1000 億元，國壽於第 2 季實現部分資本利得，主要考量汰弱留強，不過，國內外股票未實現餘額仍超過 1200 億元。

林昭廷進一步指出，7 月底股票遇到回檔，若統計至 7 月底為止的最新數據，帳上股票未實現餘額仍超過 1000 億元。