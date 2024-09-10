宜特8月營收創單月新高 打造亞洲最完整「太空環境測試中心」

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 16:37

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驗證分析業者宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈 8 月營收 4 億元，月增 28.93%，年增 25.8%，刷新歷史新高紀錄，累計前 8 月營收 28.33 億元，年增 9.7%；宜特表示，受惠國際大廠 AI 相關訂單湧入，以及公司擴廠計畫成效顯現，帶動 8 月營收創下歷史新高。

宜特說明，近期接獲全球高效能處理器晶片大廠在 AI 領域的可靠度驗證 (RA) 與故障分析 (FA) 訂單，同時，子公司宜錦也獲得大量 AI 相關功率元件薄化訂單，8 月開始獲利，進一步帶動公司整體業績成長。

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此外，隨著宜特台元廠區的一廠、二廠建置完成，相關機台設備逐步進駐，全面提升在竹北台元的故障分析 (FA) 與材料分析 (MA) 一條龍解決方案實力，能夠更加貼近客戶需求，就近提供服務。

此外，宜特近期新成立的中興廠區，將進一步擴充了公司在可靠度驗證 (RA) 領域的產能和服務能量，為未來業績成長注入新的動力，強化公司在市場上的競爭力，為未來持續增長奠定了堅持基礎。

在另一個迅速崛起的太空產業，宜特也正積極布局以掌握新機遇，隨著新太空時代來臨，低軌衛星技術快速發展，商業化測試驗證的需求大增，為協助有意投入此領域的國內外廠商進行太空環境驗測，提升產品競爭力，宜特成立太空環境測試實驗室，預計 10 月起正式啟用。

宜特看好，該實驗室將可提供從地面火箭發射到太空所需，包括震動、衝擊、熱真空、輻射等關鍵項目在內的各項環境與可靠度測試一站式解決方案。

早在 2020 年，宜特已獲得國家太空中心邀請，加入「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，共同在台灣推動並建立太空輻射測試與驗證能量，並在 2021 年偕同聯盟，完成首例台灣影像感測器以及記憶體模組廠商輻射驗測服務。

經過幾年的耕耘努力，目前宜特科技已透過既有的「輻射測試聯盟」，完成數十個案例，包括類比、數位、記憶體、射頻等各種電子零組件輻射測試案。