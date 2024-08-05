宜特Q2獲利年增13% 上半年EPS 2.33元創同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 16:09

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檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (5) 日公佈第二季財報，受惠業外挹注，稅後純益 1.72 億元，季減 29.32%，年增 13.91%，每股稅後純益 2.33 元，連帶上半年獲利也創同期新高，達 4.13 元。

宜特第二季營收 10.53 億元，季減 1.5%，年增 8.22%，毛利率 26.02%，季減 2.22 個百分點，年減 2.39 個百分點，營益率 5.6%，季減 5.04 個百分點，年減 5.12 個百分點，稅後純益 1.72 億元，季增 29.32%，年增 13.91%，每股稅後純益 2.33 元。

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宜特上半年營收 21.22 億元，年增 8.6%，毛利率為 27.13%，年減 1.32 個百分點，營益率 8.16%，年減 2.52 個百分點，稅後純益 3.06 億元，年增 22.89%，每股稅後純益 4.13 元。

宜特表示，上半年在 AI、先進封裝與先進製程佈局有成，子公司宜錦營運也漸入佳績，帶動營收突破 20 億元大關，創歷史新高；另外，宜特今日董事會也通過 2024 年第二季盈餘分配案，每股配發現金股利 1.3 元。

宜特表示，今年上半年子公司宜錦與創量合併，新宜錦正式起跑，已逐步發揮合併綜效，不僅節省管理營運成本，更提升競爭力，相較去年同期，宜錦的虧損幅度大幅收斂。

展望下半年，宜錦將更加專注於節能元件散熱解決方案，協助主要功率元件客戶通過各大 AI 伺服器終端客戶的嚴格驗證，陸續進入量產，下半年將貢獻獲利。

本業方面，宜特認為，AI 仍是可見的硬需求，公司在 AI 驗證分析領域積極布局，在 AI 可靠度測試上，早在數年前便將水冷散熱導入 AI 晶片等高功耗元件的可靠度測試中，使用高效液態冷卻控制系統，搭配客製化的液態循環 socket，能即時監控晶片溫度並調節液態流速，穩定控制晶片產生的熱能，成功收集可靠度實驗數據。

在 AI 故障分析方面，宜特也有豐富經驗，與國際頂尖晶圓代工廠、封測廠，以及 AI 品牌大廠合作，協助其在先進製程、先進封裝與高效能運算（HPC）晶片的研發效率，確保晶片品質與效能。