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台股

〈台股盤後〉 5日線反壓重 高低震盪逾300點 收跌80點險守2萬1

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 14:15

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高低震盪逾300點，終場跌80點5日線得而復失險守2萬1。(圖：shutterstock)

台股今 (10) 日在台積電領軍下，早盤開高最高漲至 21324.43 點，不過盤中賣壓湧現，走低翻黑，一度失守 21000 點，最低跌至 20977 點，高低震盪逾 300 點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 80.36 點或 0.38%，以 21064.08 點作收，險守 21000 點大關，5 日線得而復失，成交量 3287.13 億元。 

權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 重回 900 元關卡，終場漲 5 元，漲幅 0.56%，聯發科 (2454-TW) 同樣走強，漲 2.26%，鴻海 (2317-TW) 則走弱，跌 1.74%，廣達 (2382-TW) 跌 4.2%。另外，日月光 (3711-TW) 漲 1.76%，台達電 (2308-TW) 也漲 1.79%。 


今天 AI 族群跌幅沈重，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌逾半根停板，光寶科 (2301-TW)、AMAX-KY(6933-TW)、圓剛 (2417-TW)、技嘉 (2376-TW) 跌逾 4%，迎廣 (6117-TW)、輔信 (2405-TW) 跌逾 3%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 以及宏碁 (2353-TW) 也都跌逾 1 至 2%。 

線纜族群今天則相對弱勢，大亞 (1609-TW) 跌逾 4%，億泰 (1616-TW)、華新 (1605-TW) 跌逾 3%，華電 (1603-TW)、榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW)、華榮 (1608-TW) 及宏泰 (1612-TW) 也有 1 至 2% 的跌幅。 

光通訊族群今天為盤面亮點，映泰 (2399-TW) 漲逾半根停板，前鼎 (4908-TW) 漲逾 4%，華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 漲逾 3%。 

傳產食品股今天也有所表現，統一 (1216-TW)、福懋油 (1225-TW) 漲逾 3%，聯華食 (1231-TW)、台榮 (1220-TW)、佳格 (1227-TW) 皆有 1 至 2%。 

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台股盤後台積電光通訊線纜食品AI

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台積電9040.56%
﻿宏碁41-1.80%
廣達239.5-4.20%
日月光投控144.51.76%
台達電3691.79%
尼得科超眾209.5-6.26%
奇鋐512-6.06%
光寶科96.7-4.73%
艾瑪斯-KY206.5-4.40%
圓剛42.1-4.10%
技嘉239-4.02%
迎廣89.7-3.65%
輔信19.65-3.20%
緯創94.3-2.58%
緯穎1675-2.33%
英業達41.45-1.89%
大亞46.4-4.92%
聯發科11302.26%
前鼎1004.49%
台榮16.251.56%
聯華食1062.42%
福懋油1643.47%
統一873.57%
眾達-KY82.43.00%
華星光117.53.52%
映泰24.255.66%
億泰18.65-3.62%
宏泰32.75-1.80%
華榮30.4-1.94%
合機42.65-2.40%
榮星20.8-2.80%
華電36.5-2.93%
華新30.75-3.61%
鴻海169-1.74%
佳格38.451.18%

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台積電法興(購) 槓桿7.73
台積電法興(購) 槓桿5.43
日月光投控法興(購) 槓桿9.61
台達電法興(購) 槓桿6.17
聯發科法興(購) 槓桿11.41
鴻海法興(購) 槓桿6.88
鴻海法興(購) 槓桿7.74

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