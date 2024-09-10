〈台股盤後〉 5日線反壓重 高低震盪逾300點 收跌80點險守2萬1
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-10 14:15
台股今 (10) 日在台積電領軍下，早盤開高最高漲至 21324.43 點，不過盤中賣壓湧現，走低翻黑，一度失守 21000 點，最低跌至 20977 點，高低震盪逾 300 點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 80.36 點或 0.38%，以 21064.08 點作收，險守 21000 點大關，5 日線得而復失，成交量 3287.13 億元。
權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 重回 900 元關卡，終場漲 5 元，漲幅 0.56%，聯發科 (2454-TW) 同樣走強，漲 2.26%，鴻海 (2317-TW) 則走弱，跌 1.74%，廣達 (2382-TW) 跌 4.2%。另外，日月光 (3711-TW) 漲 1.76%，台達電 (2308-TW) 也漲 1.79%。
今天 AI 族群跌幅沈重，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 跌逾半根停板，光寶科 (2301-TW)、AMAX-KY(6933-TW)、圓剛 (2417-TW)、技嘉 (2376-TW) 跌逾 4%，迎廣 (6117-TW)、輔信 (2405-TW) 跌逾 3%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 以及宏碁 (2353-TW) 也都跌逾 1 至 2%。
線纜族群今天則相對弱勢，大亞 (1609-TW) 跌逾 4%，億泰 (1616-TW)、華新 (1605-TW) 跌逾 3%，華電 (1603-TW)、榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW)、華榮 (1608-TW) 及宏泰 (1612-TW) 也有 1 至 2% 的跌幅。
光通訊族群今天為盤面亮點，映泰 (2399-TW) 漲逾半根停板，前鼎 (4908-TW) 漲逾 4%，華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 漲逾 3%。
傳產食品股今天也有所表現，統一 (1216-TW)、福懋油 (1225-TW) 漲逾 3%，聯華食 (1231-TW)、台榮 (1220-TW)、佳格 (1227-TW) 皆有 1 至 2%。
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