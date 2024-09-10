〈台股盤後〉 5日線反壓重 高低震盪逾300點 收跌80點險守2萬1

台股今 (10) 日在台積電領軍下，早盤開高最高漲至 21324.43 點，不過盤中賣壓湧現，走低翻黑，一度失守 21000 點，最低跌至 20977 點，高低震盪逾 300 點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 80.36 點或 0.38%，以 21064.08 點作收，險守 21000 點大關，5 日線得而復失，成交量 3287.13 億元。