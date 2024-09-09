台股難脫9月股災陰影 外資急變現501億元 提款台積電、鴻海各2萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 18:21

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台股今 (9) 日再度受美股下挫影響，一度回測上周股災最低點 20922 點，隨後跌幅收斂，終場跌 290.75 點，以 21144.44 點作收，成交量 3024.82 億元。三大法人今天賣超 531.57 億元，其中外資在上周五 (6 日) 買超一天後，今天再度提款 501.23 億元，且台積電、鴻海各自遭減碼逾 2 萬張。

台股 9 月第一周遭血洗，周線大跌 833 點，單周遭外資賣超 1440 億元，今天再遭外資賣超 501 億元，累計 6 個交易日內，遭外資出脫 1941 億元，賣超力道相當驚人。

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從技術面來看，儘管今天台股守住 21000 點大關，但 5 日線、月線、季線均已下彎，上周連續 2 天反彈，均未能回補黑色星期三的跳空大缺口，短線即使反彈，上檔均線及缺口的壓力極為沈重。

觀察三大法人今天籌碼動向，除了外資再度賣超 501.23 億元，自營商同步賣超 116.16 億元，投信則站買方，買超 85.82 億元，三大法人合計賣超 531.56 億元。

外資今天最偏愛新光金，買超新光金 5.5 萬張，另外也加碼玉山金 6168 張，中石化 3917 張，訊舟 3579 張，晟銘電 3405 張，信錦 1890 張，一詮 1788 張，中工 1735 張，普安 1510 張，微星 1500 張。

外資賣超方面，今天賣超多檔金融股，再重砍中信金 4.8 萬張，也賣超元大金 2.8 萬張，富邦金 2.1 萬張，開發金 1.8 萬張，國泰金 1 萬張。同時，也減碼鴻海 2.3 萬張，台積電 2 萬張，聯電 1.7 萬張，廣達 1.5 萬張，中鋼 1.2 萬張，友達 1.1 萬張。

另外，多檔高股息 ETF 也成為外資賣超對象，賣超 00919 群益台灣精選高息 3.5 萬張，00929 復華台灣科技優息 2.3 萬張，00878 國泰永續高股息 2 萬張，00940 元大台灣價值高息 1 萬張。

投信今天則青睞金融族群與外資對作，買超中信金 2.2 萬張，開發金 4482 張，兆豐金 4230 張，國泰金 2629 張，元大金 2316 張。此外，也買超聯電 1.2 萬張，長榮航 7550 張，統一 2679 張，長榮 2545 張，仁寶 2426 張。