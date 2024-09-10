【專家觀點】拿泥！2025輝達資料中心可望佔營收87％？AI是趨勢還是泡沫？作伙從輝達財報找線索！

鉅亨研報 2024-09-10 11:11

‌



AI 發展一日千里，許多人都在討論 AI 未來會使人類進入一個嶄新的世界，這份期望也反應在金融市場上，近年和 AI 有關公司持續飆漲，其中最受矚目的即為 輝達, NVIDIA 股價未分割前飆破千美元。

在股價高漲背後，市場上開始有估值過高、漲多聲音出現，AI 真的像科幻電影裡那樣神奇，還是只是一個空洞的夢想？我們可以從 AI 巨頭輝達最近公布財報觀察出端倪！

‌



一、輝達財報：毛利與營收有望呈走揚態勢

我們可以看到輝達不論是單季營收與毛利率的趨勢皆是走揚，同時資料中心 2023 年第一季營收已經超越遊戲相關業務的占比，主要在於 ChatGPT 的上市驚豔全球，帶動全球各大廠商相繼投入。

市場也預估，未來 2025 年第二季資料中心營收可望占整體 87%，也讓市場備受期待。

二、市場預估輝達單季存貨可能走高，要擔心嗎？

然在利多滿天飛，市場一片看好時，市場預估輝達單季存貨金額卻可能持續走高，導致多空聲音皆有，原因可能出在哪？這會是投資人要擔心的嗎？

財經 GoodChoice 團隊 整理輝達財報資料，並搭配存貨週轉天數提出私房觀點，了解未來幾年趨勢只需不到 1 小時！

作伙一起解開 AI 的奧秘！