〈陸港盤後〉華為正式發表全球首款「三折機」 A股三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-10 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（10 日）收盤齊揚，華為概念股撐場，華為正式發表 Mate XT 非凡大師，這是全球首款「三折機」，擁有 10.2 英寸的螢幕，售價人民幣（下同）19,999 元起。

滬指周二收盤漲 0.28% 報 2,744.19 點，深證成指漲 0.13% 報 8,073.83 點，創業板指漲 0.06% 報 1,539.98 點，兩市成交額合計 5,276 億元。

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旅遊、保險、房地產、券商、農業、醫藥類股走低，半導體、釀酒、銀行、汽車族群上漲，華為概念股活躍。

香港恒生指數周二收盤漲 0.22%，報 17,234.09 點，恒生科技指數漲 0.41%，報 3,450.73 點。

據《財聯社》報導，在華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發表會上，常務董事余承東周二表示，Mate XT 非凡大師是全球首款「三折機」，打開手機後，螢幕有 10.2 英寸，是全球最大折疊手機，相當於把平板電腦裝在口袋裡。

余承東說，這款手機展開後，厚度僅 3.6 毫米，是全球最薄的折疊手機。

余承東開玩笑稱：「我們在飛機上，在火車上，要看報告，要看 PPT，你就可以打開三折，實現沉浸式閱覽。小紅書，打開就是大紅書。」

余承東表示，華為耗時五年，解決了螢幕和鉸鏈的技術突破，全球首創華為天工鉸鏈系統，實現雙軌聯動。

這款「三折機」，256GB 版本售價 19,999 元，512GB 版本售價 21,999 元，1TB 版本售價 23,999 元。9 月 20 日 10 時 08 分正式開售。

據《界面新聞》報導，華為商城在周一晚間的數據顯示，於 9 月 7 日中午 12 時 08 分開放預購的 Mate XT 非凡大師，預購人數已突破 300 萬，達到 313.7 萬人。