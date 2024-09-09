〈陸港盤後〉中國8月核心CPI降至三年多來最低 滬指再寫年初以來新低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-09 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（9 日）收盤漲跌互見，滬指再寫年初以來新低，8 月核心消費者物價指數（CPI）降至三年多來最低水準，顯示通縮陰影仍籠罩中國，消費者需求疲弱。

滬指周一收盤跌 1.06% 報 2,736.49 點，深證成指跌 0.83% 報 8,063.27 點，創業板指漲 0.06% 報 1,539.04 點，兩市成交額合計人民幣 5,186 億元。

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煤炭、銀行、電力、石油、有色類股走低，汽車、釀酒族群疲弱，旅遊、醫療保健、零售、保險、醫藥類股上揚。

香港恒生指數周一收盤跌 1.42%，報 17,196.96 點，恒生科技指數跌 1.46%，報 3,436.75 點。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，8 月核心 CPI 僅較一年前攀升 0.3%，寫下 2021 年 3 月以來最小升幅。

8 月整體 CPI 較去年同期上升 0.6%，升幅大於 7 月的 0.5%，但小於經濟學家原估的 0.7%。

自 2022 年底以來，生產者物價指數（PPI）一直陷入通縮，8 月數據較一年前下降 1.8%，降幅大於經濟學家預估的 1.5%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示：「8 月份，受高溫多雨天氣等因素影響，全國 CPI 環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。」



不過，《彭博》指出，消費者延後消費，企業削減員工工資，疲弱的國內需求，提高了中國政府達成全年經濟成長目標的難度。

中國人民銀行（央行）前總裁易綱上周五罕見在外灘金融峰會上坦言，中國正面臨內需疲軟的問題，應專注對抗通縮壓力，強調政府官員必須採取積極的財政政策和支持性的貨幣政策，以支持經濟成長。

這是中國貨幣政策相關人士迄今對通縮最明確的發言，凸顯目前中國經濟成長正面對沉重壓力。

中國央行貨幣政策司司長鄒瀾上周四則表示：「降準的政策效果仍在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備率約為 7%，還有一定的空間。」

事實上，經濟學家一直預料中國央行會進一步調低利率，並減少金融機構必須保留的準備金金額，而 9 月是一個潛在窗口。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示，中國的通縮壓力變得更嚴重了，可能會引發物價 - 工資螺旋式下降，從而需要中國採取更加激進的對策。