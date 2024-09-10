終結連5黑！半導體暢旺帶動Q2固定資產投資4822億元創新高 年增13.1%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 10:03
經濟部統計處今 (10) 日公布 113 年第 2 季製造業投資及營業收入變動，在半導體廠加速推進先進製程及擴充高階封裝產能、綠能及電力系統改善工程推展下，Q2 製造業國內固定資產增購 (不含土地) 4,822 億元，年增 13.1%，結束連續 5 季負成長，同時製造業營業收入達 8 兆 302 億元，季增 8.9%，年增 8.1%，結束連 6 黑，皆由黑翻紅。
「固定資產增購」數字象徵企業對未來景氣看法的榮枯，繼 113 年第 1 季製造業投資以 3,346 億元寫下新低，出現連續 5 個季度的負成長，終於緩步走升，在第 2 季轉正，寫下 4,822 億元，季增 44.1%，年增 13.1% 的漂亮成績單。
按固定資產型態分，因產能擴充帶動設備需求，113 年第 2 季以機械及雜項設備增購占 80.1% 最多，年增 15.7%；其次為房屋及營建工程占 19.1%，年增 2.7%。
就行業別觀察，以電子零組件業增購 3,276 億元金額最鉅，占比 67.9%，居各業之冠，年增 26.3%，主因半導體廠商因應 AI 商機與新興科技等應用之強勁需求，加速擴充先進製程與高階封測產能。
其次為電力設備及配備業增購 112 億元，年增 73.5%，主因為應綠能、強韌電網，以及電力系統改善工程等需求，相關電池及電力設備廠商擴增產能所致。
至於化學材料及肥料業、石油及煤製品業、金屬製品業電腦及電子產品及光學製品業，多因上年基期較高，或新廠建置陸續完工啟用，資本支出相對減緩，皆呈現負成長。
此外，113 年第 2 季製造業營業收入 (含海外生產之收入) 8 兆 302 億元，季增 8.9%，年增 8.1%，也結束連續 6 季負成長，主因人工智慧、高效能運算及雲端服務商機持續拓展，部分傳統產業庫存回補效益顯現，加以上年同期比較基期較低所致。
展望未來，半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，以及全球終端商品需求改善，有利帶動企業投資意願回升，加以淨零轉型及產業自動化、數位化之投資趨勢延續，均可望挹注我國製造業投資動能，惟全球經濟成長表現續受主要國家利率政策發展、美中科技爭端及地緣政治風險等不確定因素干擾，仍需持續關注並審慎因應。
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