AI需求持續暢旺！7月製造業生產指數年增12.97% 連5紅
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 18:23
經濟部統計處今 (23) 日公布，因 AI、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，及消費性電子新品備貨需求增加，113 年 7 月工業生產指數 95.50，年增 12.30%，其中製造業生產指數 94.84，年增 12.97%，兩項指數皆呈現雙位數成長，並雙雙寫下連 5 紅。電腦電子產品及光學製品生產指數也創下歷年單月新高，年增 32.21%。
7 月工業生產指數 95.5，較上月增加 1.87%，其中製造業增加 1.90%；累計 1 至 7 月與上年同期比較：工業生產增加 10.49%，其中製造業增加 10.83%。
統計處表示，7 月份製造業生產指數 94.84，年增 12.97%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，加以消費性電子新品備貨需求增加，惟本月因颱風影響部分廠商生產排程，抵銷部分增幅。
資訊電子產業方面，統計處指出，受惠高效能運算與人工智慧應用需求熱絡，加上消費性電子新品上市之備貨需求，帶動 12 吋晶圓代工生產續揚，致電子零組件業年增 20.12%；電腦電子產品及光學製品業亦受惠 AI 應用需求強勁，推升伺服器及相關組件需求持續暢旺，致生產指數創歷年單月新高，年增 32.21%。
統計處調查，製造業者認為 113 年 8 月生產量將較 7 月增加之廠商家數占 10.1%，持平者占 74.4%，減少者占 15.5%，以家數計算之製造業生產動向指數為 47.3，按產值計算之動向指數為 50.7，預期 8 月生產指數將較 7 月增加。
展望未來，全球經濟成長步調持續受主要國家利率政策進程、美中科技爭端、地緣政治風險等不確定性因素干擾，惟隨各國際品牌消費性電子新品陸續推出，以及 AI、高效能運算等新興科技應用擴增，可望帶動台灣半導體高階製程，以及伺服器相關供應鏈續呈增產，有助支撐製造業生產動能穩健成長。
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