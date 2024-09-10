鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.94元，其中最高估值5.39元，最低估值1.84元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.39(5.39)
|7.8
|7.41
|6.02
|最低值
|1.84(2.11)
|2.96
|3.94
|4.4
|平均值
|3.15(3.23)
|5.26
|5.41
|5.21
|中位數
|2.94(3)
|4.93
|5.58
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|323.73億
|350.00億
|309.57億
|最低值
|262.70億
|233.20億
|239.71億
|平均值
|297.96億
|291.26億
|279.33億
|中位數
|295.30億
|302.93億
|288.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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