8月操作難度高 開發金前8月仍賺269億元 EPS 1.57元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 18:38
開發金控 (即將更名為凱基金控)(2883-TW) 今 (9) 日公布 8 月自結財報，單月稅後純益為 19.07 億元，年增 17.93%，今年前 8 月累計稅後純益 269.16 億元，續創同期新高，較去年同期成長 75%，每股純益 1.57 元。
開發金表示，8 月份資本市場走勢受到日本升息、美企財報不理想，以及投資人擔憂經濟衰退等因素影響，而呈現較大幅度震盪，開發金控集團各子公司仍維持穩定獲利貢獻。
其中，凱基人壽 8 月受到台幣兌美元升值影響，整體避險成本增加，仍積極掌握市場脈動實現股票資本利得，且保險收益穩健，皆有助整體財務表現。凱基人壽 8 月稅後純益 10.11 億元，前 8 月稅後純益 190.21 億元，與去年同期相比成長 108%。
台股指數 8 月震盪幅度加大，凱基證券獲利貢獻主要來自經紀、財富管理等業務，合計單月稅後獲利 6.7 億元，前 8 月稅後純益達 72.04 億元，相較去年同期成長 40%。
凱基銀行受惠於利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，8 月份稅後純益 4.41 億元，前 8 月稅後純益 38.79 億元。投資部位評價增長帶動中華開發資本 8 月稅後純益達 2.88 億元，前 8 月稅後純益 5.03 億元。
開發金指出，近期全球金融及資本市場震盪加劇，將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。
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