網銀國際指派林敬修出任威秀影城總經理 強化虛實整合娛樂體驗

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 21:32

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網銀國際在取得威秀影城 35.69% 股份成為最大股東後，今 (9) 日宣布以法人指派林敬修出任威秀影城總經理，借重其在數位轉型與整合的豐富經驗，帶領威秀影城邁向數位化發展。

據了解，林敬修擁有超過 20 年的遊戲產業經驗，曾任遊戲橘子台灣區副營運長，並於橘子集團多角化經營發展下，陸續擔任 Gash 樂點、蟻力的營運長職務，領導團隊在遊戲發行、金流、行銷及客服等多方面業務拓展。

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網銀國際表示，相信在林敬修帶領下，威秀影城更有效整合線上線下優勢，並結合網銀國際集團在遊戲、影視、票券服務、GASH 金流服務等泛娛樂資源，串接人流與技術整合，為國內更多的影視、遊戲業者提供創新服務，也為其消費者帶來全面升級的娛樂體驗。

林敬修指出，威秀影城影廳據點皆位於一級商圈點位，聚客力強，加上長久累積的品牌聲望與市占率是既有優勢，但目前仍多著重在線下經營與服務，若能將已有的人流紅利透過數位策略轉化為線上紅利，達到高效虛實整合，將有助拓寬威秀娛樂版圖。

因此，除繼續提高客戶觀影體驗外，林敬修認為，首要任務將推動強化數位轉型，從優化 iShow 平台著手，簡化 iShow 會員申請步驟、提升使用體驗。同時著重線上會員經營，重建會員紅利政策，導入網銀國際集團豐富的泛娛樂資源，持續引流會員，擴大數位會員規模，藉由數位會員資訊，後續將更有助了解用戶輪廓，透過數據分析作為商業判斷基礎，提升通路管理效率。