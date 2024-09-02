〈開發金法說〉兩手策略擴大銀行規模 房貸瀕警戒線採保留資源

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 19:08

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近期金金併議題引起市場高度關注，開發金 (2883-TW) 今 (2) 日舉行法說會，總經理楊文鈞表示，管理層已備妥二種擴大銀行規模的策略，除了靠自己成長外，若有適合對象，即使獲利被稀釋，也會考慮併購；凱基銀行上半年放款成長強勁，銀行法 72-2 條房貸警戒線已來到 27.5%，下半年確實轉趨謹慎，保留資源給一些目標客群。

楊文鈞於法說會中談及併購議題，他直言，凱基銀行確實規模最小，分行數只有倒數第二家的一半，50 家分行據點不是不能做，但 100 家會不會更容易做，答案是肯定的，因此，經營團隊在擴大銀行規模議題上，做了很多討論。

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楊文鈞認為，沒有小而美的銀行，金控是一顆大樹，銀行就是它的根，必須要有一定的規模，否則接不住龐大的業務。擴大規模有二個版本，第一是靠併購，但要能碰到價格合適、資源有互補性、增加網絡據點，才會認真去考慮，不過，「很難說買就一定好，因為要做的功課不一樣」；另一方面則是靠自己，但時間可能會拖得比較久。

楊文鈞進一步指出，經營銀行有三大基本要素，第一是資本、第二是人才，第三才是據點，近期業界大搶理專，因此，如何吸引培養好的人才是目前很重要的功課，我們將會持續加強，事實上，證券為我們帶來很多客戶，但銀行吃不下來那麼多的量，未來幾個月會繼續投入更多人才的培養，這是最重要的。

楊文鈞表示，隨著業務一直成長，資本適足率 (CAR Ratio) 就會變小，如果收購一家銀行，就能變相增加資本；若無法收購，也可在適當時機進行增資。

凱基銀行上半年持續擴大放款規模，中小企業、消費貸款、房屋貸款及大型企業放款皆呈現雙位數年成長。總經理許維銘指出，疫情過後，法金、個金放款成長動能都相當強勁，但也會考量風險性資產 (RWA) 的增加，對於資本適足率的影響。

展望全年放款目標，許維銘表示，希望維持成長 10%-15%，並持續優化放款組合，包括個金的房貸、信貸以及法金專案融資，會謹慎維持在預算內。

對於銀行法 72-2 條房貸警戒線，許維銘說明，凱基銀行上半年度已經來到 27.5%，因此開始審慎看待額度控管問題，尤其是 6 月之後到第三季，股利發放後會有些存款的變動。

對於外界質疑是否有限貸令，許維銘透露，今天上午前往央行開會，總裁楊金龍詢問各家業者的看法，就凱基銀行來說，並沒有所謂的限貸令，我們會根據自身的資源，在撥貸上有一些流程順序的考量，業界對於 72-2 條限制都相當謹慎，使得民眾很緊張借不到錢。