〈開發金法說〉楊文鈞為股價抱屈致歉 股利政策轉向長遠穩定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 17:51

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開發金 (2883-TW) 今 (2) 日召開法人說明會，總經理楊文鈞談及營運三大方針，分別為驅動成長、共同行銷及股利政策，他坦言，「開發金是賺錢金控中股價淨值比唯一低於 1」，對於股價抱屈感到抱歉，強調未來股利發放不再是一年看一年，而是長遠、平穩、可預測及具成長性的策略，以滿足金融股投資人及台股 ETF 選股邏輯。

開發金 2024 年上半年稅後純益 170 億元，年成長 67%；淨值較去年底增加約 350 億元。楊文鈞表示，品牌已經正式更改為凱基，這不只是改名字這麼簡單，對於公司來說，更是一個里程碑，實際經營將有很大的正面影響，接下來，營運第一大方針就是驅動集團成長。

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楊文鈞坦言，市場上大部分的股市投資人或是需要金融服務的消費者，大多數對於中華開發金控與凱基的歷史背景、成長過程並不是很清楚，也不知道證券、銀行、人壽之間的關係，是世界上少數公司股東人數比顧客還多，開發金擁有 85 萬名股東，實際上真正瞭解業務內涵的人並不多。

楊文鈞透露，內部有一項統計顯示，持有超過 100 張開發金控股票的投資人，跟任一家子公司有任何的業務往來者，竟然不到 1000 位，相信這 1000 位多為公司的員工，事實上，我們並沒有好好利用大金控的品牌資源，來結合實際上的業務。

楊文鈞指出，凱基的品牌沒有做有效整合，很難想像金融服務面對大眾，還保持著原始中華開發工業銀行 B2B 的營業模式，改名後的未來數月，將會陸陸續續對整個品牌的投入會有大力的增加，要讓外界知道我們是台灣相當有規模的金控，強化品牌認知以驅動成長。

第二項方針則是共同行銷，一般來說，金控旗下子公司規模相當，所以共同行銷會是加分的動作，但對於凱基來說，雖然有很大的人壽和證券，但銀行及投信相對較小，因此，共同行銷就不是加分，而是一個必須要做的事情，因此，團隊花了很多時間和精力，投入研究如何更有效、合規的來共同行銷。

楊文鈞說，希望客戶來到凱基的時候，不是證券歸證券，而是可以得到全方位的服務，進一步認識人壽、銀行，我們已經做了很多改善，相信在下半年績效就會慢慢體現。

第三則是股東最關心的股利政策，楊文鈞直言，開發金應該是賺錢金控中唯一股價淨值比低於 1 的公司，因此，讓股東感覺股價很委屈，並對財務有一些顧慮，「這是管理層要負很大的責任」。

楊文鈞表示，絕大多數的金融股投資人，要的是穩定的股利政策，對於開發金前幾年的股利發放感到抱歉，過去比較是一年看一年，評估隔年需要多少資本，並無花心思做長遠、平穩、可預測及具成長性的評估，強調改善配發策略會是首要任務。