中探針8月營收創23個月新高 累計全年營收轉正成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-09 18:28

‌



中探針 (6217-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 2.99 億元，月增 0.93%，年增 28.3%，創下 23 個月來新高，累計前 8 月營收達 19.07 億元，年增 3.44%；中探針受惠美系手機大廠新品即將上市，帶動相關產品出貨力道，加上半導體布局效益顯現，連帶拉抬全年營收轉正成長。

法人看好，中探針今年營收將逐季成長，預估第三季營收季增 10-15%，第四季再成長雙位數，且隨著營收規模放大，第三季營運可望率先轉盈，全年朝獲利方向前進。

‌



中探針近年積極布局半導體領域，尤其隨著 AI 晶片對測試要求逐步提升，也開發相關測試座，目前 800 瓦老化 (Burn in) 測試座已送樣驗證，正攜手客戶開發下世代 1200W 新品，可望成為未來營運成長來源之一。

為滿足客戶需求，中探針也積極擴充測試針產能，目前台北廠稼動率已達 9 成以上，晉江廠也隨著布局客戶陸續發酵，明年稼動率也可望顯著拉升。