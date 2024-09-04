〈2024半導體展〉中探針三引擎發動 下半年營收季季揚 明年再成長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 11:40
中探針 (6217-TW) 今年首赴半導體展，總經理馮明欽今 (4) 日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，公司營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長、新能源新品發酵，第四季營運將迎來全年最高峰，法人估，中探針第三季、第四季營收將逐季成長，季增幅皆達雙位數，全年挑戰獲利，明年營收也可望更好。
中探針今年成立屆滿 40 年，此次首度參加半導體展，一口氣展出 800W 以上的高功率老化測試座 (Burn-in Socket) 等 19 款新探針，充分展現深化半導體布局的決心，隨著新產品導入新客戶，明年 AI 產品相關應用營收的占比可望衝上三成。
展望明年，馮明欽看好，中探針明年有四項動能，分別是打入半導體封測廠新客戶、消費性產品的既有客戶滲透率提升、印度新能源車獲得新客戶、子公司鋁鎂合金機殼廠冠德將放量，推升明年營收朝雙位數目標前進。
半導體方面，中探針 800W 以上的高功率老化測試座，可依測試需求安裝散熱，透過熱分析進行評估，內含高性能彈簧針，穩定測試表現，目前已送至封測廠驗證當中，更與客戶合作更高瓦數產品，可望滿足 AI 伺服器的 GPU/CPU，為明年重要動能。
中探針也深耕實驗室領域，已打入三大實驗室客戶，此次也推出實驗室用的可信賴度老化測試座，明年市占率有機會顯著提升，另有應用於 5G 天線的校準測試座 (AiP Socket)、極細與極短針 (0.07mm/0.9mm) 等多款探針。
中探針補充，上半年累計每股虧損 1.19 元，主因是大陸遷新廠相關費用認列導致，不過，今年累積前 7 月營收已超過 16 億元，累積營收年增率也從衰退收斂至持平，預期未來營運將進一步喜迎回升。
中探針產品可廣泛應用於手機、筆電、電動車、半導體測試等，近年投人研發團隊開發高頻高速測試探針，切入 AI 商機。至於在新能源車部分，四輪與兩輪充電槍的冠簧端子獨家技術解決方案，已經打入印度市場，客戶方面驗證結束準備出貨，也將是明年營運的加分項目。
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