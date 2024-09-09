儒鴻8月營收37億元創2年新高 廣越寫同期次佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 20:22

‌



成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 37.07 億元，創近 2 年單月新高、同期次高，月增 18.3%、年增 37.1%，羽絨衣代工廠廣越(4438-TW)8 月營收也繳雙增，同樣寫下同期次高。

累計儒鴻前 8 月營收 240.68 億元，年增 20.9%。公司表示，8 月布料營收年增 26%、成衣更是大幅成長逾 4 成，創今年以來新高，單月布料營收占比 34%、成衣 66%。

‌



若與前月相比，儒鴻表示，7 月受到凱米颱風影響，台灣布廠停工兩天，8 月無此因素，成衣狀況也越來越好，均繳出月增表現。至於船期因素，7、8 月遞延金額相近，影響不大。

廣越 8 月營收 23.47 億元，月增 5.6%、年增 7.2%；累計前 8 月營收 110.66 億元，年減 5.3%。廣越董事長吳朝筆指出，客戶庫存調整已在上半年結束，下半年出貨暢旺，營運持續增溫，第四季可望淡季不淡。