市場不如預期 投資就選高股息 00961 9/25展開募集

鉅亨研報 2024-09-09 17:28

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非農就業報告於上周五公布，前月的修正值 8.9 萬人上升到 14.2 萬人，雖大幅回溫但仍不如市場預期，再次引發市場對於經濟衰退的擔憂，不過失業率小幅回落從 4.3% 回降到 4.2%，顯示經濟活動仍具韌性。

AI 部分還是處在修正的狀況，但普遍投資人樂觀看待這波股價修正有利於為第四季帶來一波成長動能；科技類股的部分，NB/PC / 手機預期下半年有望復甦，但從目前訂單角度來看還是相對疲弱，主要是美國經濟體系趨緩，推測需求面較有可能不如預期。

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而台股雖歷經八、九月兩番大跌，投資人仍是信心滿滿入場，低階買盤大量湧入布局 ETF，專家表示台股仍持續吸引資金關注，投資人若風險承受度較低，在布局時則可以選擇以高股息的投資標的為主。