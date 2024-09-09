〈台幣〉又貶破32元大關 放量收貶1.64角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 17:00

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受到美股重挫的影響，台北股匯市再度受壓，除了加權指數今 (9) 日下跌 290 點，新台幣全日均處在貶值態勢，終場貶值 1.64 角，再度貶破 32 元關卡，以 32.09 元作收，貶幅 0.51%，台北外匯經紀公司更放量至 20.66 億美元。

新台幣今日以 31.95 元、貶值 2.4 分開出後均處貶值態勢，收盤前越貶越多，最低見到 32.132 元，貶值達 2.06 角，終場收在 32.09 元，全日高低價差 1.82 角，成交值則一舉放大至 20.66 億美元。

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觀察主要亞幣也全面走弱，泰銖重挫近 0.8%，日元貶逾 0.6%，韓元貶 0.5%，人民幣貶逾 0.3%，星元貶 0.2%。

由於外資動態密切影響匯市資金進出，而外資今日雖賣超 501 億元，但未高於過去 2 個交易日，統一投顧表示，未來台股觀察重點在於外資期貨空單及融資等籌碼變化，等待技術面的第二支腳形成，若高於第一隻腳，表示追價意願高且賣壓縮手。