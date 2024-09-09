8月遇股市亂流 永豐金前8月仍賺166億元續創同期新高

永豐金 (2890-TW) 今 (9) 日公布 8 月自結獲利，單月稅後純益 20.6 億元，月減 14.3%、年增 16.51%，獲利較前一月下滑，主要受到台股回檔修正及日均量下滑影響；前 8 月累計稅後純益 166.69 億元，續創史上同期新高，年增 17.3%，每股稅後純益 (EPS) 1.31 元，主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行及證券子公司獲利同寫歷年同期新高紀錄。