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8月遇股市亂流 永豐金前8月仍賺166億元續創同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 19:01

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8月遇股市亂流 永豐金前8月仍賺166億元續創同期新高。(鉅亨網資料照)

永豐金 (2890-TW) 今 (9) 日公布 8 月自結獲利，單月稅後純益 20.6 億元，月減 14.3%、年增 16.51%，獲利較前一月下滑，主要受到台股回檔修正及日均量下滑影響；前 8 月累計稅後純益 166.69 億元，續創史上同期新高，年增 17.3%，每股稅後純益 (EPS) 1.31 元，主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行及證券子公司獲利同寫歷年同期新高紀錄。

永豐金表示，旗下永豐銀行 8 月稅後純益 16.33 億元，月增 0.48 億元、增幅 3%，各項業務營運穩健。


永豐銀前 8 月累計稅後純益 129.56 億元、年增 15.23 億元、增幅 13.3%，獲利較去年同期顯著成長，主要受惠於手續費淨收益及金融交易相關收益成長。

永豐金證券 8 月稅後純益 4.67 億元，月減 3.15 億元，減幅 40.3%，永豐金說明，主要因 8 月台股回檔修正，日均量下滑造成手續費收入減降。

永豐金證券前 8 月累計稅後純益 41.55 億元，年增 14.17 億元、增幅 51.8%，主要受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

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永豐金稅後純益EPS

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