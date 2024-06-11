〈碳費上路〉彭啓明：碳費年底前上路 若再加總量管制「會打架」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-12 19:55

環境部長彭啓明今 (12) 日表示，碳費制度預計下半年上路，隨著碳費階梯式的逐年調整，等穩定推動一、兩年之後，再考慮另一個新制度較妥，屆時執行碳交易也會更順利，若一開始就 2 種制度並行，「會容易打架」。他強調針對總量管制，還未真正開會討論過。

彭啓明於中午接受網路直播節目訪問，聯合國氣候變遷大會決議是排碳有價，排碳就是成本，企業必須納入考量。以台電電費試算，台電 1 度約新台幣 3 元，而每度電排碳量約 0.5 公斤，依此估算每噸碳是 6000 元；但他強調這只是他的試算，碳費價格最終仍需經由碳費費率審議會來訂定。

關於有媒體報導我國未來將朝「碳費及總量管制排放交易」雙軌並行。彭啓明下午在接受媒體聯訪時表示，還未真正開會討論過，但希望在碳費制度真正上路後，逐步建立中長期的機制，並落實排碳量的總量管制。

彭啓明指出，碳費制度今年底上路，試行 1、2 年後就可以搭配另一個新制度；因為目前台灣還未進入「碳有價」的時代，要等碳費制度真正上路，企業試算出真正的成本，屆時再執行碳交易才會更順利，若一開始就 2 種制度，會容易打架。