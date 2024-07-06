〈碳費上路〉審議會試算6種費率影響不顯著 彭啟明：碳費比漲電價影響低

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-06 11:06

環境部昨 (5) 日下午召開第 4 次碳費費率審議會，針對不同費率提出減量成效及不同費率情境之衝擊影響進行討論，委員一致認為在不同的費率情境下，碳費對總體經濟（如 GDP）及消費者物價指數（CPI）的影響不顯著，同時要求環境部就個別產業衝擊進行更詳細的評估，供下次會議討論，環境部表示，費率至少 1 到 2 次討論才有結論。

環境部長彭啓明昨日出席活動受訪時表示，徵收碳費對物價、經濟影響很低，比漲電價的影響還低，碳費是為幫助企業減碳，目的不在收錢，未來政府也會幫助減碳步調較慢的企業。因第 4 次審議會未實質討論到費率，他表示，目前看還要 1 至 2 次會議才會有結論，假如到最後無法決定費率，會從相關建議來公布要收多少。

環境部依照目前預告中之碳費收費辦法草案，提出一般情境（不考慮高碳洩漏風險），及部分產業屬高碳洩漏風險的 2 種模擬情境，以每噸 100 元到 1,000 元，從 100 元、150 元、300 元、500 元、800 元到 1000 元 6 種費率，進行總體經濟影響評估。

環境部強調，本次會議所提出之不同費率模擬，僅供委員參考，並非定案，與會委員也建議可就更多的費率方案，如再進行衝擊評估。以本次所提出的模擬費率區間，在一般情境下，對 GDP 的影響約為 0.04 ~ 0.4 個百分點，對 CPI 的影響則為 0.0269 ~ 0.2687；在考慮對高碳洩漏風險產業給予 0.2 折扣的情境下，對 GDP 影響則為 0.018~ 0.181 個百分點，對 CPI 的影響則是 0.0121~ 0.121。

環境部表示，委員出席率很高，有 19 位出席，經與會委員充分討論，確認對總體經濟影響不明顯。另外，與會委員們也建議，為了讓碳費徵收對象有充分的減量誘因以及可預測的減量成本，碳費費率應該分階段進行調整，並且可以考慮先訂出中長期（例如 2030 年）的目標費率，再回過頭來討論起徵費率以及各階段的費率。

據此，委員們要求環境部針對國際間的類似作法進行彙整，同時要求就個別產業衝擊進行更詳細的評估於下次會議中提出報告，以供委員參考並進行討論。