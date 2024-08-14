〈碳費上路〉碳費徵收將推升房價5%或10%？環境部終於給答案了！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 19:37

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近期民間團體關心的氣候通膨，以及有不動產業者宣稱碳費徵收後會推升房價 5% 至 10%，環境部今（14）日指出，氣候通膨議題應以科學證據進行評估及討論，不動產業者也不應藉由碳費議題哄抬房價，碳費徵收實際上對房價的影響僅約 1%。

環境部說明，農作物減產導致糧食價格波動或上漲，實際原因可能一部分歸因於氣候因素，但仍是需要蒐集長期的科學數據進行分析與評估，很多時候物價的波動也可能是因為預期心理及恐慌所造成，就如同經過分析後，碳費徵收實際上對房價的影響僅約 1%。

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環境部分析，碳費初期徵收對象並不包括營造業及不動產業，碳費實際上可能會影響的是房價的營造成本，僅占房價結構的 15% 至 35%，而其中主要與碳費徵收直接相關營造原物料為鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的 31%，再綜合鋼鐵及水泥相關製品碳排放量計算後，碳費對房價的影響約為 1%。而聯合國氣候變遷政府間專家委員會 (IPCC) 發布的第 6 次評估報告 (AR6) 也指出，為達成長期淨零目標而進行必要減量投資的情境下，對於房價的影響少於 1%，再度說明碳費徵收於房價影響有限。

環境部補充，碳費費率審議會在訂定費率時，會綜合考量包含國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等影響，碳費費率仍待審議，7 月 5 日召開的第 4 次碳費費率審議會，已針對不同費率的影響進行模擬評估，根據分析，在給予高碳洩漏風險產業排放量係數調整的情境下，每噸 100 元到 1,000 元的費率，對國內生產毛額 (GDP) 影響為 0.018~ 0.181 個百分點，對 CPI 的影響則是 0.0121~ 0.121 個百分點，顯示碳費對總體經濟及消費者物價指數所造成的影響均不明顯，不致造成嚴重的通膨。