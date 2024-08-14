〈碳費上路〉碳費徵收將推升房價5%或10%？環境部終於給答案了！
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 19:37
近期民間團體關心的氣候通膨，以及有不動產業者宣稱碳費徵收後會推升房價 5% 至 10%，環境部今（14）日指出，氣候通膨議題應以科學證據進行評估及討論，不動產業者也不應藉由碳費議題哄抬房價，碳費徵收實際上對房價的影響僅約 1%。
環境部說明，農作物減產導致糧食價格波動或上漲，實際原因可能一部分歸因於氣候因素，但仍是需要蒐集長期的科學數據進行分析與評估，很多時候物價的波動也可能是因為預期心理及恐慌所造成，就如同經過分析後，碳費徵收實際上對房價的影響僅約 1%。
環境部分析，碳費初期徵收對象並不包括營造業及不動產業，碳費實際上可能會影響的是房價的營造成本，僅占房價結構的 15% 至 35%，而其中主要與碳費徵收直接相關營造原物料為鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的 31%，再綜合鋼鐵及水泥相關製品碳排放量計算後，碳費對房價的影響約為 1%。而聯合國氣候變遷政府間專家委員會 (IPCC) 發布的第 6 次評估報告 (AR6) 也指出，為達成長期淨零目標而進行必要減量投資的情境下，對於房價的影響少於 1%，再度說明碳費徵收於房價影響有限。
環境部補充，碳費費率審議會在訂定費率時，會綜合考量包含國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等影響，碳費費率仍待審議，7 月 5 日召開的第 4 次碳費費率審議會，已針對不同費率的影響進行模擬評估，根據分析，在給予高碳洩漏風險產業排放量係數調整的情境下，每噸 100 元到 1,000 元的費率，對國內生產毛額 (GDP) 影響為 0.018~ 0.181 個百分點，對 CPI 的影響則是 0.0121~ 0.121 個百分點，顯示碳費對總體經濟及消費者物價指數所造成的影響均不明顯，不致造成嚴重的通膨。
另外，環境部也說明，為鼓勵碳費徵收對象加大加速減量，該部訂有提出自主減量計畫達指定目標得適用優惠費率，以及高碳洩漏風險產業提自主減量計畫得申請排放量係數調整等配套措施，將大幅降低徵收碳費對產業帶來的衝擊，並協助產業順利轉型。
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