麗臺AI工作站Q3出貨帶動營運 單季有望轉虧為盈
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-12 17:00
顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長盧崑山表示，AI 工作站第三季開始出貨，包括輝達(NVDA-US)、SUPERMICRO(SMCI-US)、大訊以及肯微等都有新產品推出，預期將帶動整體營運，第三季有望轉虧為盈。
盧崑山指出，AI 伺服器已經有出貨，不過大部分尚未結案，整體案量較往年增加。目前的 AI 伺服器占比約 20 至 30%，未來會持續提高，年底有望達 30% 以上，其中繪圖卡與 AI 工作站比重約達一半以上。
盧崑山進一步提到，今年隨著 AI 伺服器相關業務陸續結帳，第三季有望轉虧為盈，今年整體營運也有望優於去年。
另外，麗臺在今年 3 月成立伺服器事業部，業務包含電源供應器、伺服器機箱、水冷方案，也導入自行研發的 AI 軟體。盧崑山透露，目前國內有 4 家大型製造業的公司使用，同時也與 IC 製造、光學鏡片檢測、漁牧業挑揀等公司洽談中，目標明年相關業務占整體營收 5 成。
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