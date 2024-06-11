麗臺AI工作站Q3出貨帶動營運 單季有望轉虧為盈

盧崑山指出，AI 伺服器已經有出貨，不過大部分尚未結案，整體案量較往年增加。目前的 AI 伺服器占比約 20 至 30%，未來會持續提高，年底有望達 30% 以上，其中繪圖卡與 AI 工作站比重約達一半以上。

另外，麗臺在今年 3 月成立伺服器事業部，業務包含電源供應器、伺服器機箱、水冷方案，也導入自行研發的 AI 軟體。盧崑山透露，目前國內有 4 家大型製造業的公司使用，同時也與 IC 製造、光學鏡片檢測、漁牧業挑揀等公司洽談中，目標明年相關業務占整體營收 5 成。