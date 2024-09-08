聯德控股 – KY訂單穩定回升 前8月營收年增28.42%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-08 20:46
聯德控股 - KY(4912-TW) 公布最新營收資訊，2024 年 8 月營收 4.85 億元，月減 12.14%，年減 15.94%； 1-8 月營收 37.59 億元，年增 28.42%；聯德控股 - KY 今年營運回升主要係受惠車用訂單穩定成長，加上資料中心伺服器訂單走高，估下半年營運表現將優於上半年。
聯德控股 - KY 在 2024 年第二季營收 15.39 億元，毛利率 24.68%，季增 2.07 個百分點，年增 2.39 個百分點，第二季稅後純益 1.27 億元，季增 1.38 倍，年增 11.79 倍，每股純益 2.04 元。聯德控股 - KY 在 2024 年上半年營收 27.21 億元，毛利率 23.78%，年增 0.38 個百分點，上半年稅後純益 1.8 億元，年增 15.11 倍，每股純益達 2.89 元。
聯德控股 - KY 主要業務分車用、散熱、組裝與集成三大塊，汽車應用占營收逾 50%，為今年最主要的成長動能，而散熱則以企業伺服器應用居大宗，今年也切入手機散熱應用，散熱事業估約占 2024 年營收 15%，至於組裝與集成業務目前主要應用則來自雲端資料中心，這部分業績約占營收近 30%。
聯德控股 - KY 今年成長動能主要看車用、伺服器，法人看好，聯德控股 - KY 下半年營收、獲利都可將優於上半年，2025 年隨著車用穩健成長、伺服器新產品與水冷商機陸續發酵。
聯德控股 - KY 董事會並決議分別赴馬來西亞及泰國各投資 500 萬美元及 300 萬美元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 三大洲加速擴產與併購布局 估3-5年達成年營收300億元
- 聯德控股股東會通過辦理私募現增案 新併購案最快年底完成
- 聯德控股上半年獲利靚EPS達2.89元 將加速投資泰國及馬來西亞設廠
- 聯德控股 – KY第二季股息0.712元訂9/24除息交易
下一篇