聯德控股 – KY訂單穩定回升 前8月營收年增28.42%

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聯德控股 - KY 主要業務分車用、散熱、組裝與集成三大塊，汽車應用占營收逾 50%，為今年最主要的成長動能，而散熱則以企業伺服器應用居大宗，今年也切入手機散熱應用，散熱事業估約占 2024 年營收 15%，至於組裝與集成業務目前主要應用則來自雲端資料中心，這部分業績約占營收近 30%。