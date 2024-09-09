中美商貿工作組開會 中方：反對以「產能過剩」為藉口 祭出貿易限制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 09:30

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中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，上周六（7 日）與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議，中方反對美國以「產能過剩」為藉口，祭出貿易投資限制措施。

中國商務部表示，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題，展開專業、理性、務實地溝通。中央網信辦、工業和信息化部、財政部、國家醫保局、國家藥監局等部門均派代表參加會議。

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王受文強調，中美元首舊金山會晤，為兩國經貿關係發展指明了方向。中方願與美方共同努力，加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

中方就美對華 301 關稅和造船等產業 301 調查、泛化國家安全、制裁中國企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、中國企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界，有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口，實施貿易投資限制措施。