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中美商貿工作組開會 中方：反對以「產能過剩」為藉口 祭出貿易限制

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 09:30

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中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，上周六與美國商務部副部長拉戈在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議。（圖：中國商務部）

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，上周六（7 日）與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議，中方反對美國以「產能過剩」為藉口，祭出貿易投資限制措施。

中國商務部表示，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題，展開專業、理性、務實地溝通。中央網信辦、工業和信息化部、財政部、國家醫保局、國家藥監局等部門均派代表參加會議。


王受文強調，中美元首舊金山會晤，為兩國經貿關係發展指明了方向。中方願與美方共同努力，加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

中方就美對華 301 關稅和造船等產業 301 調查、泛化國家安全、制裁中國企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、中國企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界，有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口，實施貿易投資限制措施。

雙方同意，將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持；在跨境數據流動、檢驗檢疫、醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通；繼續推動中美企業合作對接項目，並增設項目辦公室；在二十國集團（G20）、亞太經濟合作組織（APEC）等機制下加強合作。

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中國美國產能過剩中美商貿工作組

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