中國三部門宣布：擬允許在北京、天津、上海等九地設立外商獨資醫院

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 14:00

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中國商務部、國家衛生健康委、國家藥監局周日（8 日）發布在醫療領域展開擴大開放試點工作的通知，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳、海南全島設立外商獨資醫院。

上述三部門指出，為貫徹中共二十屆三中全會擴大自主開放的決策部署，引進外資促進醫療相關領域高品質發展，滿足民眾的醫療健康需求，擬在醫療領域展開擴大開放試點工作。

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中國政府說，在生物技術領域，自本通知印發之日起，在中國（北京）自由貿易試驗區、中國（上海）自由貿易試驗區、中國（廣東）自由貿易試驗區和海南自由貿易港，允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。

所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在全國範圍使用。

擬進行試點的外商投資企業，應遵守中國相關法律、行政法規等規定，符合人類遺傳資源管理、藥品臨床試驗（含國際多中心臨床試驗）、藥品註冊上市、藥品生產、倫理審查等規定的要求，並履行相關管理程序。

在獨資醫院領域，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳、海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。

設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等，中國政府會另行通知。

試點地區商務、衛生健康、人類遺傳資源、藥品監督管理主管部門，要按照職責分工，加大政策宣傳力道，主動對接有意願的外商投資企業，並加強服務。