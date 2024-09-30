24萬人領紅包啦！滿65歲、最晚「這天」之前入籍北市才能領

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 13:41

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中秋節剛過，重陽節將屆，各縣市政府開始發放重陽節敬老禮金，即日起到 10 月 11 日截止，台北市政府重陽敬老禮金自 1500 元到最高 1 萬元，凡設籍滿 3 個月的 65 歲以上長輩都可領取。估計將有 24 萬人受惠，意即要在今年 7 月 12 日前遷入戶籍的才符合資格。

台北市政府社會局公告，到農曆重陽節 10 月 11 日當天為止，凡設籍台北市滿 3 個月的 65 至 98 歲長輩，每人可領 1500 元敬老金，滿 99 歲的長輩及滿 89 歲的原住民可領取禮品以及 1 萬元禮金。領取方式可以領現金或直接匯入帳號，若要領取現金，到便利商店 7-11、全家、郵局 ATM、銀行等據點都能領取。

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此外選擇匯款者需填妥匯款申請書，第一波已於 8 月 12 日入帳、第二波將於 9 月 30 日入帳。若選擇領取現金，在 10 月 7 日至 10 月 20 日，需本人攜帶身分證及印章至設籍的區公所公布的地點領取現金。由人代領則需攜帶雙方身分證正本及長輩本人的印章。