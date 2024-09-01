彰銀攜手社區藥局搶銀髮商機 全台350家大樹藥局刷台灣Pay滿666享100元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-01 08:43

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彰化銀行 (2801-TW) 攜手大樹連鎖藥局舉辦「來大樹藥局用台灣 Pay 守護健康享優惠」活動，自 9 月 2 日至 12 月 2 日止，凡大樹會員於期間內至該藥局消費，並出示台灣 Pay 付款條碼（TWQR）進行支付，會員可享每月一次單筆消費滿 666 元享 100 元回饋活動。

2025 年台灣將正式步入超高齡社會，除了醫療、長照，藥局也是另一個兵家必爭之地。據統計，台灣藥妝產業營收規模從 2013 年的新台幣 1200 億元，成長到 2023 年 2300 億元，10 年間成長幾近翻倍，而台灣連鎖藥局龍頭大樹藥局，市佔率約 3 %。

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大樹藥局係於 1993 年桃園起家，除藥品外亦提供營養保健、婦嬰及醫材等各式用品，目前為全台最大處方、婦幼、銀髮藥局，據點數 350 家，朝社區型藥局邁進。

大樹藥局除具備專業藥師團隊，提供衛教諮詢外，並配合衛福部、藥師公會全國聯合會等中央及地方衛生主管機關推動各項用藥安全、反毒及疾病防治等宣導活動，善盡企業經營所應當負起之社會責任，目前並於桃園藝文店斥資 300 萬元建置聽力中心，購買醫學中心等級之聽檢設備，幫助民眾做聽力檢測，守護全方位健康。