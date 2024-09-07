傳奇小型股投資者羅伊斯：大小盤股輪動即將到來
鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-07 07:20
《巴隆周刊》訪談傳奇小型股投資者羅伊斯（Chuck Royce），他為投資者提供了小型股投資的寶貴見解，尤其是在當前市場環境下，如何掌握潛在的投資機會。
市場風向的變化
儘管過去十年對價值型基金經理人和小型股投資者而言充滿挑戰，大多數投資者紛紛湧向大型科技股，但最近的市場趨勢顯示，羅素 2000 指數在過去兩個月小幅跑贏標普 500 指數，暗示小型股的表現正在改善。
小型股與大型股的估值差距
在接受《巴倫周刊》採訪時，羅伊斯指出，小型股和大型股之間的估值差距接近 25 年來的最低點。他預計，未來兩年小型股的獲利成長將超過大型股，暗示市場可能出現輪動。
聯準會降息的潛在影響
談到聯準會降息，羅伊斯表示，儘管降息對小型股的表現並非決定性因素，但確實是利好訊號。他強調，利率正常化對優質公司和整個股市都是正面的，當前市場尚未完全意識到這一點。
歷史輪動週期的啟示
羅伊斯將當前超大型科技股的繁榮與 20 世紀 90 年代末的「漂亮 50」相提並論，認為歷史上小型股常常在大型股繁榮後迎來上升週期，這一輪通常持續十年。
政治局勢與小型股的關係
他指出，複雜的政治局勢往往為市場帶來波動，而這種波動對小型股是有利的。他回顧過去十次大選，發現大選結束後的第一年小型股的表現普遍良好。
私募股權市場的影響
羅伊斯也談到私募股權市場的繁榮對小型股投資的影響。他提到，儘管私募股權公司籌集了大量資金，使得小型股市場的選擇變得有限，但近期一些小型股公司開始收購私募股權投資組合中的公司，顯示出市場的轉變。
價值投資的演變
在談到價值投資時，羅伊斯表示，價值投資已經進化，關注價值和品質的交叉點是其主要策略。他認為，一個更關注公司獲利的市場將有助於價值投資的復興。
對公司品質的關注
最後，羅伊斯強調了對公司品質的關注，認為與公司生態系統的互動至關重要。他的投資哲學在於深入研究公司的財務數據、營運記錄以及市場表現，以避免價值陷阱。
訪談人物介紹
羅伊斯是 Royce Investment Partners 的創辦人及著名的小型股投資經理，將於 9 月底退居二線，轉為高級顧問。羅伊斯在小型股投資領域的成就斐然，他於 1972 年成立的共同基金 Royce Pennsylvania（現名 Royce Small-Cap, PENNX）在過去 10 年中年均回報率達到 9%，表現優於四分之三的同類基金。
- 不會選高股息ETF？免費講座教你實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇