Salesforce連跌8日 創2008年來最漫長跌勢 收購交易也未能振奮市場信心

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-07 09:48

‌



全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周四 (5 日) 晚間表示，同意收購數據保護和數據管理公司 Own Coy，但此消息卻不足以提振其股價。

Salesforce 同意以約 19 億美元現金收購 Own Coy，該交易價格不包含 Salesforce 目前持有的約 10% 股份的價值。 該項交易預計將在 Salesforce 年度第四季 (截至 2025 年 1 月) 完成。Salesforce 表示，該交易預計不會改變 8 月底提供的財測，且預計在交易完成後的第二年起將增加自由現金流。

‌



Own 執行長 Sam Gutmann 表示：「隨著數位轉型的加速，我們的使命已從防止雲端中的資料遺失擴展到幫助客戶保護資料、解鎖業務洞察並加速人工智慧驅動的創新。」

Salesforce 周五收低 0.87%，盤後續跌 0.4%，報每股 243 美元，雖較盤中低點 241.44 美元回升，但已連續第八天走低，為 2008 年以來最長的連續下跌。

Salesforce 上個月 28 日公布截至 7 月 31 日的第二財季財報，其營收和獲利均高於預期，但其後每日股價卻一路下滑。

當時，瑞銀分析師 Karl Keirstead 和 Seth Gilbert 將股價目標從 250 美元上調至 275 美元，並於 8 月 28 日重申中性評級。