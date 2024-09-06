油價觸及 9 個月低點！瑞銀CIO樂觀估很快回到80美元/桶以上

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 13:21

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油價觸及 2023 年 12 月以來的最低水準！之前有消息稱 OPEC + 和利比亞可能增加供應。雖然油價在短期內或保持波動，瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 對油價仍持樂觀看法，並預計未來幾個月油價將從當前水準回升，可望回至 80 美元 / 桶以上。

瑞銀 CIO 指出，油價近期承壓，除了此前中國 7 月原油進口、煉油廠活動和經濟數據疲弱，最近幾天的拋售則由兩個供給側因素所致。

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上周有媒體報導稱， OPEC + 可能會堅持執行其增產計畫，從 10 月開始將月度產量適度增加 18 萬桶 / 日）。本週二，有媒體報導稱，利比亞內部或達成協議，允許恢復中斷的石油供應，引發油價進一步下跌。此前，利比亞兩大政治派別對央行和能源收入控制權的爭端導致石油生產暫停。

其他因素也或多或少加劇了油價下跌，例如演算法或期權交易中布倫特原油跌破 75 美元 / 桶的負 Gamma 策略等。金融機構向石油市場參與者，如石油生產商等出售下行保護工具（看跌期權）。隨著油價跌破期權生效的價位（行權水準），這些金融機構需要避免其資產負債表上出現價格風險，因此他們可能拋售原油期貨以抵消風險，從而放大了暴跌。其他風險資產下跌造成的普遍避險情緒也可能導致油價下跌。

美國能源資訊署的最新報告顯示，美國 6 月石油需求收縮，從 5 月創紀錄的需求水準下降，也可能對油價下跌起到了一定的助推效果。

市場對石油供應消息的劇烈反應表明，石油市場的情緒較為疲軟。然而，目前 OPEC+8 個自願減產的成員國計畫仍未改變——10 月起將日產量提高 18 萬桶。利比亞的產量仍然很低，約為 30 萬桶 / 日（此前為 120 萬桶）。因此，瑞銀 CIO 認為，石油市場供需平衡仍與一周前一樣緊張。

此外，目前尚不清楚利比亞的協商是否能實現並維持下去，兩大政治派別暫且同意在未來 30 天內任命一位新的央行行長。雖然這是朝著正確方向邁出的一步，但更困難的決定還未到來，如石油收入的分配方式等。

從基本面的角度，5 月以來全球可觀察石油庫存持續下降，這說明供給依然偏緊。整體來看，石油需求增長依然穩健：雖然中國在強勁的 2023 年之後需求開始走弱，但印度和義大利、西班牙等歐洲國家的需求較 2023 年顯著改善。同時我們認為市場可能高估了生產端的表現。一些重要的非歐佩克國家和地區的供給量並不理想，例如美國、巴西和加拿大阿爾伯塔省的原油供給仍低於 2023 年 12 月的水準。

近期數據顯示 8 個 OPEC + 國家月度產量增加了約 18 萬桶 / 日，但瑞銀 CIO 認為不宜過度解讀這一增長。由於價格低迷，增產可能隨時停止。

OPEC + 成員國已明確表示，如果市場條件允許，增產隨時會停止或甚至減產。而且在產出過多後，伊拉克、哈薩克和俄羅斯可能減少產量以滿足 OPEC + 此前達成一致的減產計畫（與產量上限相比，10 月、11 月和 12 月計畫分別補償性減產 37.0 萬、16.2 萬和 16.4 萬桶 / 日）。

總體而言，瑞銀 CIO 認為市場對於 OPEC + 增長擔憂過度。但如此前曾出現過的情況，市場參與者或將觀望 OPEC + 後續的產量進度。