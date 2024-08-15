〈能源盤後〉部分風險溢價消退 美原油庫存增加 原油跌逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-15 05:31

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原油期貨價格周三 (14 日) 收低，延續跌勢，係因官方數據顯示上周美國原油庫存增加。

中東局勢緊繃依舊是市場焦點，西方國家試圖阻止以色列和伊朗之間的直接衝突，因為局勢升級恐構成該地區原油流動的威脅。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.37 美元或 1.8%，收每桶 76.98 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 93 美分或 1.2%，收每桶 79.76 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.321 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8% ，收每加侖 2.368 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 3.3%，收每百萬 Btu 2.219 美元。

市場驅動力

能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (8/4 止) 美國原油庫存增加 140 萬桶。然而，石油產品庫存下降，其中汽油庫存減少 290 萬桶，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少 170 萬桶。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告中表示：「今日在 EIA 數據公佈之前，原油便走跌，在上周原油庫存增加的數據公布後，更是加速下跌。」

成品車用汽油供應量 (可代表需求) 自上周的 896.7 萬桶 / 日上升至 904.5 萬桶 / 日。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存減少 521 萬桶、汽油庫存減少 369 萬桶，但餾分油庫存增加 61.2 萬桶。

上個月末哈馬斯高層在德黑蘭遭暗殺後，市場擔心伊朗對以色列直接報復，因此原油價格周二結束了連 5 日的漲勢。

《路透社》周二報導，伊朗官員表示，除非本周有可能舉行談判並達成加薩停火協議，否則將直接報復以色列。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告表示：「石油市場消除了部分因擔心發生重大衝突而產生的風險溢價。」

天然氣方面，施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 報告指出，天然氣期貨價格因美國南部供應減少和高溫而上漲。「本周初的初步產量數據表明，供應量持續低於上個月的高點，約下降 20 億立方英呎 / 日，主要係因持續的維修期。」