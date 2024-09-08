iphone 16帶AI一起飛！定期定額那指3年均漲20.26% 趁低檔布局科技基金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-08 10:19

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眾所矚目的蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會即將於美國時間 9/9(周一) 上午 10 點 (台灣時間 9/10 凌晨 1 點 ) 登場，預計將推出搭載 Apple Intelligence 的 iPhone 16 系列 iPad 11 新機，還有 iOS 18 與新版 Siri 的軟體升級，華爾街投行認為 iPhone 16 可望幫助 AI 更加普及，AI 浪潮範圍愈來愈大，布局在以科技股為主的基金將是投資人跟上 AI 大浪的好選擇。依彭博數據計算，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數 3 年能取得不錯成果，平均漲幅達 20.26%。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，儘管過去這段時間各界見證 AI 基礎設施領域的驚人成長，但許多投資人仍未完全理解即將到來的 AI 模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率，相信 AI 能力曲線離趨於平坦尚遠，投資人在 AI 的「建構和實驗」和「應用」階段都持續有機會。

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花旗日前指出，隨 AI 基礎設施環境臻於成熟，AI 領域發展方向將逐漸轉向終端設備， iPhone 16 系列新機勢必帶動 AI 終端設備普及化，並可望開啟蘋果 AI 時代，而真正迎來銷量大爆發的將是 2025 年上市的 iPhone 17。投行 Wedbush 也認為 iPhone 16 將啟動蘋果史上最大升級週期，預計初始 iPhone 16 出貨量將超過 9000 萬支，高於先前的 8000-8400 萬支市場預估，也代表將實現雙位數成長。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦於十項「數位轉型」主題，包含 AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和 5G、網路安全、未來工作，其中，尤其看好 AI 和雲端運算兩主題，基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯本身就是理工背景出身，畢業於倫斯勒理工學院電機工程學系，甚至曾在通訊產業擔任軟體工程師，故能抓準最新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，回顧歷史，蘋果於 2007 年 1 月 9 日發表第一代 iPhone，並於當年 6 月 29 日發售，股價從 2007 年 1 月起在 7 個月內上漲超過 60%，雖後續遭遇金融海嘯，但隨 iPhone 陸續在世界各國開賣，iPhone 總銷量在 2008 年第四季正式超越黑莓機，成為世界第三大手機製造商，僅次於 Nokia、三星，並在接下來幾年開啟 iPhone 盛世。

而本次 iPhone 導入 AI 除有望開啟新一波換機潮外，AI 也可望真正觸及更廣泛的終端用戶，並帶起一波「AI 應用」浪潮，故而，雖近期 AI 領域近期陷入震盪，但市場仍普遍認為 AI 巨浪仍在「起步階段」，長線依然可期，短期修正反而提供逢低布局和定期定額投資機會，依彭博數據計算，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數 3 年能取得不錯成果，平均漲幅達 20.26%，正報酬機率超過八成，此外，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合。